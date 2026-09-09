Adana’da seyirci karşısına çıkacak finalist belgesel belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması finalistleri belli oldu. 66 başvurunun gerçekleştiği yarışmada bu yıl, 6’sı dünya prömiyeri olmak üzere toplam 8 film jüri karşısına çıkacak.

6 belgesel dünya prömiyerini Adana’da yapacak

Yarışmada yer alan “Bay Okan”, “Epipe”, “Kağıdın Sesi”, “Mor Menekşeli Kadınlar”, “Sende Bana Rastladım” ve “Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” adlı belgeseller dünya prömiyerlerini Altın Koza Festivali’nde gerçekleştirecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde bu yıl; gazeteci ve yazar Ecevit Kılıç, sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Rezan Yeşilbaş, yönetmen Sibel Karakurt ile yönetmen ve belgeselci Talha Eyüboğlu ile yer alıyor.Yarışmada yer alacak belgeseller ise, sinema yazarı Burçin Yalçın, yönetmen Gülten Taranç ve sinema yazarı Necla Algan’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Altın Koza Film Festivali’nin film gösterimleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek. Festivalle kurduğu güçlü bağla geleneksel bir sinema deneyimi sunan 01 Burda AVM’de filmler, CinemaPink by Maximum salonlarında izleyiciyle buluşacak.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

Bay Okan | Mümin Barış (Dünya Prömiyeri)

Epipe | Güneş Terkol (Dünya Prömiyeri)

Hızır7Gün | Salih Tuncer Singin

Kağıdın Sesi | Hüseyin Kete (Dünya Prömiyeri)

Mor Menekşeli Kadınlar | Sezen Kayhan (Dünya Prömiyeri)

Sende Bana Rastladım | Fuzule Tezcan (Dünya Prömiyeri)

Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli | Gamze Terra (Dünya Prömiyeri)

Stella ile 8 Mart | Aylin Kuryel