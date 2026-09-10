Medya Etik Kurulu’nun yeni üyeleri atandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Medya Etik Kurulu’nun yeni dönem üyelerinin atandığını ve bugün itibarıyla görevlerine başladığını açıkladı.

KTGB’den yapılan açıklamada, Medya Etik Kurulu Deklarasyonu ve ilgili yönetmelik gereği Birlik koordinatörlüğünde yürütülen çalışma ve istişarelerin ardından yeni Kurul’un oluşturulduğu belirtildi.

Yeni Kurul’da Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Ulaş Barış, Mustafa Gürsel ve Fatma Arpalıklı, Basın-Sen’den Tümay Tuğyan, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Deniz Düzgün, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi’nden Bahar Taşeli ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nden Oshan Uluşan yer aldı.

Yeni üyeler göreve başladı

Yönetmelik doğrultusunda atanan yeni üyelerin bugün itibarıyla görevlerine başladığı kaydedilen açıklamada, Medya Etik Kurulu’nun özerk yapısıyla medya etiğinin korunması ve geliştirilmesi, mesleki standartların yükseltilmesi ve özdenetim kültürünün güçlendirilmesi açısından önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtildi.

KTGB, yeni Kurul üyelerine çalışmalarında başarı dilerken, görevlerini devreden önceki Kurul üyelerine de bugüne kadar ortaya koydukları çalışmalar ve meslek etiğine sundukları katkılar için teşekkür etti.