YDÜ ile Fizyoterapistler Derneği’nden güç birliği

Yakın Doğu Üniversitesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve mesleki gelişimi desteklemeye yönelik iş birliklerine bir yenisi daha eklendi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği arasında Eğitim, Araştırma ve Proje İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokolle, fizyoterapi ve rehabilitasyon başta olmak üzere sağlık bilimleri alanlarında eğitim, bilimsel araştırma, toplumsal katkı ve proje geliştirme faaliyetlerinde sürdürülebilir iş birliği kurulması hedeflendi. Mesleki ve sürekli eğitim programları, bilimsel toplantılar, ortak araştırmalar ve ulusal ve uluslararası proje başvurularının gerçekleştirileceği iş birliği kapsamında, bilimsel yayın ve bilgi paylaşımına yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek saha deneyimi, mentorluk, kariyer ve gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra; koruyucu sağlık, sağlıklı yaşlanma, engellilik, erişilebilirlik, fiziksel aktivite ve toplum temelli rehabilitasyon alanlarında sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmaları da yürütülecek. Taraflar, akademik bilgi ile mesleki deneyimi bir araya getirerek fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin ve klinik uygulamaların meslek mensupları ile öğrencilerle buluşturulmasına yönelik ortak eğitim ve projeler geliştirecek. İş birliğini hayata geçiren protokolü, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu imzaladı.

Fizyoterapinin geleceği için güçlü iş birliği

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, protokolün fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında akademik bilgi ile mesleki uygulamaları buluşturması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin meslek kuruluşlarıyla kurulacak güçlü iş birlikleriyle daha da geliştirilebileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Özgören, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek saha deneyimleri ve uygulamalı çalışmaların yanı sıra, ortak bilimsel araştırma ve projelerin hayata geçirilmesinin alana önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu ise iş birliğinin fizyoterapi mesleğinin gelişimi ve meslek mensuplarının güncel bilimsel ve klinik gelişmeleri takip edebilmesi açısından değer taşıdığını vurguladı. Dr. Fzt. Dericioğlu, üniversite ile meslek kuruluşu arasındaki iş birliğinin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra, bilimsel araştırmaların, mesleki eğitimlerin ve toplum sağlığına yönelik çalışmaların geliştirilmesine de zemin hazırlayacağını kaydetti.