Arda Erkan 11. yılında Kite Surf etkinliğiyle anıldı

Arda Erkan, ölümünün 11’inci yılında düzenlenen geleneksel Kite Surf etkinliğiyle anıldı.

Arda Erkan anısına bu yıl 12’ncisi düzenlenen etkinlik, 22-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Yedidalga’daki Heaven Surf House’da gerçekleştirildi. Etkinlikte kite surf sporcuları, “Seni hiç unutmadık Arda” mesajıyla deniz üzerinde uçurtmalarını açarak Arda’yı andı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Heaven Surf Club desteğiyle düzenlenen etkinliğin, uyuşturucu sorununa dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönlendirmeye teşvik etmek amacıyla her yıl gerçekleştirildiği belirtildi.

Etkinlik kapsamında kite surf sporcuları, Arda’nın anısına denizde saatlerce sörf yaparak “Seni hiç unutmadık” mesajı verdi. Arda’yı sevenler ve yakınları da etkinlikte bir araya gelerek onun anısını yaşattı.

Etkinlikte, “Sonsuz maviliklerde Arda ile yeniden buluştuk” mesajı öne çıkarken, sporun gençlerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirmesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi.