Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mustafa Kemal Yaralı Mersin'de defnedildi
Mustafa Kemal Yaralı Mersin'de defnedildi

Mustafa Kemal Yaralı Mersin'de defnedildi

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kaybolan 20 kişiye yönelik sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında naaşına ulaşılan 6 kişiden biri olan Mustafa Kemal Yaralı’nın kimliği belirlendi. Yaralı dün, Mersin'de toprağa verildi.

A+A-

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kaybolan 20 kişiye yönelik sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında naaşına ulaşılan 6 kişiden biri olan Mustafa Kemal Yaralı’nın kimliği belirlendi.

Kimlik tespitinin ardından Mersin’e gönderilen Yaralı’nın naaşı, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketinde toprağa verildi.

Bu haber toplam 548 defa okunmuştur