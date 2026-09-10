Mustafa Kemal Yaralı Mersin'de defnedildi
Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kaybolan 20 kişiye yönelik sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında naaşına ulaşılan 6 kişiden biri olan Mustafa Kemal Yaralı’nın kimliği belirlendi. Yaralı dün, Mersin'de toprağa verildi.
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Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kaybolan 20 kişiye yönelik sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında naaşına ulaşılan 6 kişiden biri olan Mustafa Kemal Yaralı’nın kimliği belirlendi.
Kimlik tespitinin ardından Mersin’e gönderilen Yaralı’nın naaşı, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketinde toprağa verildi.
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