İsrail Cumhurbaşkanı Herzog perşembe günü Kıbrıs’a geliyor
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile perşembe günü Kıbrıs’ta bir araya geleceği bildirildi.
A+A-
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile perşembe günü Kıbrıs’ta bir araya geleceği bildirildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki “iş birliğinin derinleştirilmesi” ele alınacak.
İki liderin önce baş başa görüşmesi, ardından Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail heyetlerinin katılımıyla görüşmelere devam edilmesi bekleniyor.
Herzog’un Hristodulidis’in daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ziyaret edeceği belirtilirken, ziyaretin İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşeceğine dikkat çekildi.
Bu haber toplam 446 defa okunmuştur