Üstel, gemi faciasını araştıracak komitenin başkanının CTP’li olmasını reddetti

Başbakan Ünal Üstel, Girne’deki gemi faciasının araştırılmasına ilişkin kurulacak komitenin başkanının Hükümetten olmaması yönündeki çağrıyı reddetti.

Üstel, “Komitede 3 UBP, 2 CTP Milletvekili olacak. Taktir edersiniz ki biz hükümetiz. Bu yüzden komite başkanı da hükümetten olacak. Biz bu araştırmaları yaparken kimsenin kafasına soru işareti kalmaması için idari süreci düzenledik, adli sürece destek verdik, vermeye de devam ediyoruz” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, facianın UBP - YDP - DP Hükümeti döneminde yaşandığını anımsatarak, “İhmallerin araştırılacağı bu komitenin CTP başkanlığında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor” demişti...

Üstel’in konuşmasının ardından komitenin kurulmasına ilişkin oylama gerçekleşti, oy çokluğuyla kabul edildi.

“Acı gündemi istismar edip, fırsatçılık yapıyorsunuz”