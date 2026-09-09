Ankara’da Suç Gündemi Değişiyor: Dolandırıcılık, Örgütlü Suçlar ve Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlar Öne Çıkıyor

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Ankara'da 2026 yılı boyunca yürütülen güvenlik ve adli soruşturma çalışmaları, Ankara’nın suç gündeminde klasik asayiş olaylarının yanı sıra ekonomik suçlar, örgütlü suç iddiaları, bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların önemli yer tuttuğunu gösteriyor. Resmî kurumların kamuoyuna açıkladığı son veriler, özellikle aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda yüksek sayılara ulaşıldığını ortaya koyarken, hukukçular açısından bu rakamların doğrudan “suç oranında artış” şeklinde yorumlanmaması gerektiği de önem taşıyor.

Ankara Valiliği tarafından 2026 yılının ilk haftalarında açıklanan veriler, kent genelinde Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilere yönelik yoğun bir çalışma yürüttüğünü gösterdi. 9-15 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan yalnızca bir haftalık dönemde çeşitli suçlardan aranan toplam 1.067 kişinin yakalandığı açıklandı. Bunların 4’ünün 20 yıl ve üzeri, 31’inin 10 yıl ve üzeri, 42’sinin ise 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler olduğu belirtildi. Aynı dönemde 452 kişi 5 yıla kadar hapis cezası nedeniyle, 538 kişi ise ifadeye yönelik aranması kapsamında yakalandı.

Bir sonraki hafta açıklanan tablo da güvenlik birimlerinin benzer ölçekte çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koydu. Ankara Valiliğinin 23 Ocak 2026 tarihli bilgilendirmesine göre 16-22 Ocak arasında toplam 1.025 aranan kişi yakalandı. Bu kişiler arasında 20 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6, 10 yıl ve üzerinde cezası bulunan 27 ve 5-10 yıl arasında hapis cezasıyla aranan 48 kişi yer aldı. İfadeye yönelik arananların sayısı ise 596 olarak kayıtlara geçti.

Yakalama Sayısı ile Suç Oranı Aynı Şeyi Göstermiyor

Kamuoyunda bu tür rakamların açıklanmasının ardından en fazla tartışılan konulardan biri, yüksek yakalama sayılarının şehirde suçun arttığı anlamına gelip gelmediği oluyor. Ancak ceza hukuku ve suç istatistikleri açısından iki kavram birbirinden ayrılıyor. Belirli bir hafta içerisinde yakalanan kişilerin önemli bir bölümü, daha önce işlenmiş suçlar veya geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle aranıyor olabilir. İfadeye yönelik yakalama kararları da aynı dönemde yeni bir suç işlendiği anlamına gelmiyor.

Dolayısıyla Ankara’daki güncel güvenlik tablosunu değerlendirirken yalnızca yakalanan kişi sayısına bakarak genel suç oranının yükseldiği ya da düştüğü sonucuna ulaşmak sağlıklı bir yöntem olarak görülmüyor. Gerçek anlamda suç oranının belirlenebilmesi için belirli dönemlerde meydana gelen olay sayısı, nüfusa oran, suç türlerinin dağılımı, aydınlatma oranları, soruşturma ve kovuşturma rakamları ile önceki yılların karşılaştırmalı verilerinin birlikte incelenmesi gerekiyor.

Bununla birlikte haftalık operasyonlarda bin civarında aranan kişinin yakalanması, başkentte infaz ve adli takip mekanizmasının hareketliliğini göstermesi açısından dikkat çekici bir veri oluşturuyor. Nitekim 2025 yılının son dönemlerinde açıklanan rakamlarda da benzer bir tablo görülmüştü. Ankara Valiliği, 19-25 Aralık 2025 arasında 1.093, 28 Kasım-4 Aralık 2025 arasında ise 1.020 aranan kişinin yakalandığını duyurmuştu. Bu durum, operasyon yoğunluğunun yalnızca kısa süreli değil, farklı dönemlere yayılan bir güvenlik politikası olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomik ve Örgütlü Suç Soruşturmaları Gündemde

Ankara’nın 2026 yılı ceza hukuku gündeminde sadece klasik asayiş operasyonları bulunmuyor. Ekonomik ve örgütlü suçlara ilişkin geniş kapsamlı soruşturmalar da kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleler, otopark kiralamaları ile imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar kapsamında Ankara merkezli dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları yönünden yürütüldüğü açıklandı. Operasyon kapsamında 42’si belediye görevlisi, 13’ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Başsavcılığın 3 Ağustos tarihli sonraki açıklamasında ise gözaltı ve sevk işlemlerinin ardından şüphelilerden 40’ı hakkında tutuklama, bazı şüpheliler hakkında da adli kontrol kararı verildiği bildirildi. Soruşturmanın halen devam ediyor olması nedeniyle söz konusu kişiler bakımından suçluluğun kesinleştiğinden söz edilemeyeceği, tutuklama veya adli kontrol kararlarının mahkûmiyet hükmü niteliğinde olmadığı özellikle göz önünde bulundurulmalı.

Bu tür geniş kapsamlı dosyalarda banka hareketleri, iletişim kayıtları, dijital materyaller, kamera görüntüleri, tanık ve müşteki anlatımları ile mali analizler soruşturmanın önemli parçalarını oluşturabiliyor. Nitekim Başsavcılık açıklamasında da MASAK ve HTS analizlerinin yanı sıra çeşitli kayıt ve beyanların soruşturma dosyasında değerlendirildiği ifade edildi. Ekonomik suçlarda delil zincirinin çok sayıda işlem ve kişiyi kapsayabilmesi, soruşturma süreçlerinin klasik asayiş vakalarına kıyasla daha karmaşık ilerlemesine neden olabiliyor.

Dijital Dolandırıcılık Ceza Hukukunun Yeni Yoğunluk Alanlarından Biri

Başkent açısından dikkat çeken bir diğer alan ise bilişim sistemleri ve iletişim araçlarının kullanıldığı dolandırıcılık yöntemleri. Türkiye genelinde yürütülen çok sayıda soruşturmanın Ankara bağlantılı adreslere kadar uzanması, suçların artık tek bir şehir sınırları içerisinde değerlendirilmesinin giderek zorlaştığını gösteriyor.

Örneğin 2026 yılında farklı illerde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında Ankara’da da eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında açıklanan bir soruşturmada Bursa merkezli olmak üzere Ankara’nın da aralarında bulunduğu yedi ilde operasyon yapıldığı, şüphelilerin ülke genelindeki 70 kişiyi yaklaşık 4 milyon 200 bin lira dolandırdıklarının değerlendirildiği bildirildi. Soruşturma sonucunda yakalanan şüphelilerin bir bölümü hakkında tutuklama, bir bölümü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Benzer şekilde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının Nisan 2026 tarihli açıklamasında, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden sahte ürün ilanları yayımlayarak vatandaşlardan ürün bedeli, kapora, kargo veya iade adı altında para talep ettikleri iddia edilen kişilere yönelik operasyonda Ankara’daki adreslerde de işlem yapıldığı açıklandı. İncelenen banka hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiği bildirildi.

Bu örnekler, özellikle bilişim yoluyla gerçekleştirilen suçlarda “olay yeri” kavramının değiştiğini ortaya koyuyor. Şüpheli Ankara’da, mağdur başka bir şehirde, kullanılan banka hesabı farklı bir kişinin adına ve dijital altyapının bir başka ülkede olması mümkün hale geldi. Bu nedenle savcılıkların, kolluk birimlerinin ve mali inceleme makamlarının koordinasyonu günümüz ceza soruşturmalarında geçmişe göre çok daha belirleyici bir rol üstleniyor.

Ceza Soruşturmalarında İlk Aşama Kritik

Ankara’da yaşayan vatandaşlar açısından suç istatistiklerindeki değişim kadar önemli olan başka bir konu da bir ceza soruşturmasına taraf olunması halinde izlenecek hukuki süreç. Şüpheli, sanık, müşteki veya mağdur sıfatıyla başlayan süreçlerde ilk ifade, delillerin toplanması, dijital materyallerin incelenmesi, arama ve el koyma kararları, tutuklama değerlendirmesi ve itiraz süreleri dosyanın ilerleyen aşamalarını doğrudan etkileyebiliyor.

Özellikle nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yağma, örgütlü suçlar, ekonomik suçlar veya birden fazla şüphelinin bulunduğu kapsamlı dosyalarda soruşturma evresindeki işlemler ceza muhakemesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu noktada hukuki yardım arayan kişilerin dosyanın niteliğine göre bir Ankara ceza avukatı aracılığıyla soruşturma ve kovuşturma sürecini takip etmeyi tercih etmesi, savunma haklarının usulüne uygun kullanılabilmesi açısından gündeme gelebiliyor.

Ancak ceza yargılamasında her dosyanın kendi delil yapısına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Gözaltına alınmak, hakkında soruşturma başlatılması veya tutuklanmak kişinin suçlu olduğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Anayasal masumiyet karinesi gereğince suçluluk ancak yargılama sonucunda verilen ve kesinleşen mahkûmiyet kararıyla hukuken sabit hale geliyor.

Organize Suçlarla Mücadele 2026’nın Öncelikli Alanları Arasında

Ankara’daki soruşturmalar, Türkiye genelindeki güvenlik politikasından da bağımsız değil. İçişleri Bakanlığı tarafından Temmuz 2026’da yapılan açıklamada organize suçlar, uyuşturucuyla mücadele ve çevrimiçi dolandırıcılık öncelikli mücadele alanları arasında gösterildi. Bakanlık tarafından paylaşılan ülke geneli verilere göre 2026 yılı içerisinde 478 organize suç çetesine yönelik toplam 1.272 operasyon gerçekleştirildiği açıklandı. Bu rakam Ankara’ya özgü olmamakla birlikte başkentte yürütülen soruşturmaların içinde bulunduğu genel güvenlik politikasını göstermesi açısından önem taşıyor.

Türk Ceza Kanunu’nda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ayrı bir suç olarak düzenleniyor. Aralık 2025’te yapılan değişikliklerle bu alandaki bazı yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Güncel düzenlemede örgüt kuran veya yönetenlere yönelik temel ceza aralığı beş yıldan on yıla kadar hapis olarak öngörülüyor; örgütün faaliyeti kapsamında ayrıca suç işlenmesi halinde bu suçlardan dolayı da ayrıca cezaya hükmedilebiliyor.

Bu nedenle bir soruşturmanın “örgütlü suç” kapsamında ele alınması, dosyanın hem soruşturma tekniğini hem de şüphelilere yöneltilebilecek suçlamaların hukuki sonuçlarını önemli ölçüde değiştirebiliyor.

Ankara’da Suç Tartışmasında Verilerin Doğru Okunması Gerekiyor

Başkentte açıklanan 2025 sonu ve 2026 başı yakalama rakamları, aranan kişilerin bulunmasına yönelik operasyonların oldukça yoğun olduğunu açık biçimde gösteriyor. Buna ekonomik suç, dijital dolandırıcılık ve örgütlü suç soruşturmalarının eklenmesi, Ankara’nın ceza hukuku gündeminin giderek çeşitlendiğine işaret ediyor.

Bununla birlikte suç oranlarına ilişkin değerlendirmelerde tek bir operasyonun veya tek bir haftaya ait yakalama sayısının esas alınması yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Bir şehirde güvenlik seviyesini ölçmek için yeni meydana gelen suçların sayısının nüfusa oranı, suç türlerinin yıllar içerisindeki değişimi, olayların aydınlatılma oranı ve mağduriyet verileri gibi farklı göstergelerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

2026 yılına ilişkin resmî açıklamalar şimdilik Ankara’da özellikle aranan kişilere yönelik operasyonların, ekonomik suç soruşturmalarının ve şehirler arası bağlantıya sahip dolandırıcılık dosyalarının ceza hukuku gündemindeki ağırlığını koruduğunu gösteriyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde yayımlanacak daha kapsamlı ve karşılaştırmalı istatistikler ise başkentte hangi suç türlerinin arttığı, hangilerinin azaldığı ve güvenlik politikalarının sonuçlarının ne ölçüde rakamlara yansıdığı konusunda daha net bir tablo ortaya koyacak.