Kıbrıs’ın Oscar adayı Myrsini Aristidou’nun “Κράτα Με-Hold Onto Me-Tutun Bana” oldu

Kıbrıs’ın 99. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Film" kategorisi için resmi adayı belirlendi ve Kıbrıs Ulusal Aday Gösterme Komitesi, Myrsini Aristidou’nun “"Κράτα Με-Hold Onto Me-Tutun Bana” adlı filmini aday olarak seçti. Kültürden Sorumlu Bakan Yardımcılığı'nın açıklamasına göre, yedi üyeli Ulusal Aday Gösterme Komitesi, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin kural ve prosedürleri doğrultusunda yapılan başvuruları değerlendirdikten sonra bu filmi seçti.



Güçlü senaryosu ve oyunculuklarıyla öne çıkan ödüllü film Oscar yolculuğuna başlıyor

2026 yılı yapımı film aralarında İstanbul Film Festivali de olmak üzere uluslararası festivallerde olumlu tepkilerin yanı sıra ödüllere de layık görülerek Kıbrıs yapımı bir film olarak adından oldukça söz ettirmişti. Filminin oyuncu kadrosunda Christos Passalis, Maria Petrova, Aulona Loupa, Jenny Sallo, Nikolas Metaxas ve Achilleas Grammatikopoulos yer alıyor. Film; 2026 Sundance Film Festivali'nde İzleyici Ödülü, Kıbrıs Film Günleri Festivali'nde En İyi Film de dahil üç ödül ve Los Angeles Yunan Film Festivali'nde En İyi Film ödülü dahil olmak üzere şimdiden birçok ödül kazandı. Filmde İris’i canlandıran başrol kadın oyuncusu Petrova uluslararası festivallerde oyunculuk ödülleri ile de göz doldurmuştu. Film, uzun süredir görüşmediği babası Aris'in, kendi babasının cenazesine katılmak üzere geri dönmesiyle gelişen olayları ve 11 yaşındaki Iris'in hikayesini konu alıyor.