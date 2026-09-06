Sanatçı Mine Okur’un “Arkaik Sezgi” baskı resim sergisi, Ankara’da açıldı.

Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde yer alan serginin açılışı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenmesiyle başladı.

Serginin küratörü Ayhatun Ateşin, açılış konuşmasında, KKTC’de yaşanan deniz faciasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Yaşanan acı olay nedeniyle açılışın müziksiz ve sade bir şekilde yapıldığını belirten Ateşin, bunun deniz faciasında hayatlarını kaybedenlere duyulan saygının sessiz bir ifadesi olduğunu söyledi.

Ateşin, konuşmasında, sanatın hafızayı taşıyan gücüne dikkat çekerek, “Arkaik Sezgi”nin Kıbrıs’ın arkaik mirası üzerine yıllardır sürdürülen araştırma ve kültürel miras çalışmalarının bir devamı olduğunu belirtti.

Sanatçı Mine Okur’un arkaik figürleri kendi sanat diliyle yeniden yorumladığını ifade eden Ateşin, serginin yaklaşımını “Arkaik olan tekrar edilmemeli; yeniden sezilmelidir” sözleriyle özetledi.

Açılışta, Ayhatun Ateşin yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Daire Başkanı Serkan Gedük de kısa birer konuşma yaptı.

“Arkaik Sezgi”, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğinde yapıldı.