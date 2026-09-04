Hazar Ergüçlü yeni sinema filmi “Mutter” ile Adana’da Türkiye seyirciyle buluşacak

Bu yıl 26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 33’ncü kez gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin heyecanla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri açıklandı. Yarışmada, 5’i dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film, Zuhal Olcay başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak. 16 kategoride Altın Koza çekişmesinin yaşanacağı festivalde 1094 film ile rekor bir başvuru yapıldı.

5 film dünya prömiyerini Adana’da yapacak

Ali Özel’in “Beklenti”, Tunç Şahin’in “Canavar”, Miraç Atabey’in “Moda Evlilik”, Sinan Biçici’nin “Patates Kızartması” ile Muzaffer Mehmet Çağlar’ın “Varlık” adlı filmleri dünya prömiyerlerini Altın Koza’da gerçekleştirecek. Alphan Eşeli’nin dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yapan ve ülkemizden Hazar Ergüçlü’nün başrollerinden birisini paylaştığı “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmi Türkiye prömiyeriyle festivalde yer alırken; Banu Sıvacı’nın 76. Berlinale (Berlinale Forum) çıkışlı filmi “Günyüzü”, Pınar Yorgancıoğlu’nun 56. IFFI Goa’da dünya prömiyerini yapan “Karanlıkta Islık Çalanlar”, Nuri Cihan Özdoğan’ın 55. Rotterdam FF’nde prömiyer yapan “Ölü Köpekler Isırmaz”, Ali Vatansever’in Tallinn Black Nights FF’nde ilk gösterimini yapan “Bir Arada Yalnız” adlı filmleri Altın Koza heyecanına ortak olacak.

Hazar Ergüçlü, "Mutter" ile ABD ve Almanya sonrası Türkiye'den de övgüler alabilecek mi?

Haziran ayında 25.Tribeca Festivali'nin "Escape from Tribeca" bölümüne seçilen 8 filmden birisi olarak dünya prömiyerini New York’ta yapan yönetmen Alphan Eşeli’nin “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filminin ana oyuncu kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü, sinema dünyasının övgülerine ek olarak eleştirmenlerin de beğenisini kazandığı anne rolü ile bu kez de Türkiye seyircisinin karşısına çıkıyor. Türkiye prömiyerini Altın Koza’da yapacak 99 dakikalık filmin senaryosu ve yönetmenliği Alphan Eşeli’ye aitken Hazar Ergüçlü oyunculuğunun yanısıra filmin ortak uygulayıcı yapımcılığına da imza atıyor. Müzikleri Tristan Bechet, Görüntü Yönetimi Özkan Karaköse, Kurgusu Mesut Ulutaş tarafından yapılan filmin oyuncu kadrosunda ise Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan, Ulvi Kahyaoğlu, Cansu Fırıncı, Cem Baza, Bertan Dirikolu, Eylül Dursun yer alıyor. Filmin yapımcılıklarını ise Ali Ömer Atay ve Alphan Eşeli üstleniyor.

Sizleri modern bir Karadeniz korku masalına bekliyoruz

“Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”, Karadeniz’de geçen bir gerilim-dram filmi. Film, sıra dışı bir doğum ile dünyaya getirdiği yaratığı korumak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir annenin yürek

burkan ve bir o kadar da gerilim dolu sürükleyici hikâyesini anlatıyor. Esrarengiz karakterleri,etkileyici pastoral manzaraları, gerçeküstü ve beklenmedik olay örgüsüyle film; anne ile çocuk arasındaki koşulsuz sevgiyi anlatan modern bir Karadeniz korku masalı sunuyor.

1094 film ile rekor başvuru

Türkiye sinemasının en önemli buluşma noktalarından biri olan festivalin yarışmalarına bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 45 filmin başvurduğu festivalde, Belgesel Film Yarışması’na 66 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 154 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’na 412 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması’na 312 film ve Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması’na 105 film olmak üzere toplamda 1094 film başvuru gerçekleşti.

Edebiyat uyarlamalarına 54 proje başvurdu

Festivalin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na da bu yıl 54 proje başvuruda bulundu. Yarışma, edebiyatımızın önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu yıl Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor. Altın Koza Ödülleri’nin kazananları, festivalin kapanış ve ödül töreninin gerçekleştirileceği 3 Ekim Cumartesi akşamı belli olacak. Yarışmada yer alacak filmler; sinema yazarları Esin Küçüktepepınar, sinema Mehmet Açar ve Uğur Vardan’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Altın Koza film gösterimleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Esas 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek. Esas Gayrimenkul bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayan ve festivalle kurduğu güçlü bağla geleneksel bir sinema deneyimi sunan 01 Burda AVM’de filmler, CinemaPink by Maximum salonlarında izleyiciyle buluşacak.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

Beklenti | Ali Özel (Dünya Prömiyeri)

Bir Arada Yalnız | Ali Vatansever

Canavar | Tunç Şahin (Dünya Prömiyeri)

Günyüzü | Banu Sıvacı

Karanlıkta Islık Çalanlar | Pınar Yorgancıoğlu

Moda Evlilik | Miraç Atabey (Dünya Prömiyeri)

Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri | Alphan Eşeli (Türkiye Prömiyeri)

Ölü Köpekler Isırmaz | Nuri Cihan Özdoğan

Patates Kızartması | Sinan Biçici (Dünya Prömiyeri)

Varlık | Muzaffer Mehmet Çağlar (Dünya Prömiyeri)