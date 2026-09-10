Güneyde yedi aylık ticari denge açığı 5.6 milyar Euro

Kıbrıs’ın güneyinde ticari denge açığının, 2026 yılının ilk yedi ayında 5.6 milyar Euro’ya yükseldiği bildirildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, ticari denge açığının 2025 yılının aynı döneminde 4.8 milyar Euro olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, 2026 yılının ilk yedi ayında ithal edilen malların değeri, 2025 yılının aynı dönemindeki 8 milyar euroya kıyasla yüzde 11.4 artarak 8.9 milyar Euro’ya ulaştı.

İhracatın değeri ise 2025 yılının ilk yedi ayındaki 3.2 milyar Euro’dan yüzde 2.8 artışla 2026 yılının aynı döneminde 3.3 milyar Euro olarak kaydedildi.

Böylece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ticari denge açığı, 2025 yılının ilk yedi ayındaki 4.8 milyar Euro’dan 2026 yılının aynı döneminde 5.6 milyar Euro’ya yükseldi.