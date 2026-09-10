“Acı gündemi istismar edip, fırsatçılık yapıyorsunuz”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ‘olağanüstü’ toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde; Girne’de yaşanan gemi faciasının araştırılmasına yönelik komite kurulması, karma oyun kaldırılması, seçimlerde partilerin belirlediği vekil adayı sıralamalarının parti tüzüklerine bırakılması ve Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasına rağmen ikincisi imzalanan Fiber Optik Protokolü bulunuyor.

Genel Kurul’da kürsüye çıkan ilk isim CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli oldu.

Genel Kurul’un olağanüstü toplantısının gündemine baktıklarını ve büyük bir fırsatçılıkla karşılaştıklarını belirten CTP lideri, “Yaşanmış olan ve ülkeyi yasa boğan bir melenin içerisine aklınızın kestiklerini iliştirmişsiniz. Biz bu yapılanı ciddi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Böyle bir gündemle Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılıyor ve siz bu gündemi o veya bu sebeple, sonuncu gündem maddesine koyuyorsunuz...” şeklinde konuştu.

Hükümete yüklenmeyi sürdüren İncirli, “Siz acı gündemi istismar ederek, kendi ajandanızı genel kurul gündeminin içerisine iliştiriyorsunuz. Bu yaptığınızı; hem toplumun yaşadığı acılara, hem kayıpları olan insanlara saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Hangi konu, bu facianın önüne geçebilir?” diye sordu.

İncirli, gemi faciasıyla ilgili araştırma komitesinin, “göstermelik komitelerden olmaması” gerektiğini belirterek, cezai - hukuki işlemlerin yargıya ait olduğunu ama tüm sorumluların bulunması gerektiğini söyledi, “Gerek alkollü mama skandalı, gerek silo skandalı süreçlerinde doğan ciddi siyasi sorumlulukların açığa çıkarılmadığını” ifade etti.

İncirli, facianın UBP - YDP - DP Hükümeti döneminde yaşandığını anımsatarak, “İhmallerin araştırılacağı bu komitenin CTP başkanlığında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor” dedi.