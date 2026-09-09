Merit’in Kıbrıs’taki turizm modeli Karadağ basınında

Merit International’ın davetiyle 3-6 Eylül 2026 tarihlerinde Girne’ye gelen Karadağlı 10 gazeteci ve editörün çalışma ziyareti, Karadağ basınında farklı haber ve analizlerle yer aldı.

DAN, Investitor, RTV Budva, MINA, eKapija, Pobjeda ve CG Dijaspora’da yayımlanan haberlerde, Kıbrıs’taki turizm sektörü ile Merit International’ın otelcilik, gastronomi, wellness ve casino hizmetlerini bir arada sunduğu işletme yapısı ele alındı.

Yayınlarda ağırlıklı olarak turizm sezonunun yıl geneline yayılması, turistlerin konaklama süreleri ve harcamaları ile farklı hizmetlerin aynı tesis bünyesinde sunulmasının sektöre etkileri değerlendirildi.

DAN: “Sorun kasımda oteli doldurmak”

DAN gazetesi, 8 Eylül tarihli ekonomi haberinde Karadağ turizminin sezon dışı dönemde yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Karadağ’ın ağustosta misafir bulma sorunu çoktandır yok; sorun kasımda oteli doldurmak” ifadelerini kullandı.

Gazete, Kıbrıs’taki turizm modelini değerlendirirken casino işletmelerinin konaklama, restoran, ulaşım, alışveriş ve eğlence gibi farklı hizmet alanlarıyla oluşturduğu bağlantıya dikkat çekti.

Haberde görüşlerine yer verilen Prof. İsmet Esenyel, casino sektörünün otelcilik, restoran, ulaşım, ticaret, tedarik ve diğer hizmet alanlarını kapsayan geniş bir ekonomik zincir oluşturduğunu ifade etti.

Esenyel ayrıca sektörün sürdürülebilirliği açısından denetim ve sorumlu oyun uygulamalarının önemine dikkat çekti.

Investitor: “Ne zaman geldikleri, ne kadar kaldıkları ve ne kadar harcadıkları”

Investitor’un 7 Eylül tarihli analizinde, Karadağ turizminin yalnızca turist sayısı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine ilişkin görüşlere yer verildi.

Analizde, turistlerin hangi dönemde geldiği, ne kadar süre kaldığı ve ne kadar harcama yaptığı konuları öne çıkarıldı. Kıbrıs’taki turizm yapısı üzerinden ise konaklama, gastronomi, wellness ve eğlence hizmetlerinin aynı tesis içerisinde sunulmasının sezonun uzatılması açısından değerlendirilebileceği belirtildi.

Portalın 5 Eylül tarihli yatırım haberinde Merit International Bölge Müdürü Burhan Genç’in Karadağ’daki olası yatırımlara ilişkin açıklamalarına da yer verildi. Genç, büyük bir otel projesi için uygun lokasyon aradıklarını ve sahil şeridindeki bölgelerle ilgilendiklerini söyledi.

Karadağ’da resort yatırımı gündemde

MINA Haber Ajansı, Merit’in Karadağ’daki yatırım planına ilişkin haberinde, şirketin Kıbrıs’taki tesislerini de örnek göstererek sahil bölgesinde entegre bir resort projesi için yer arayışında olduğunu aktardı.

Haberde, Girne’de gerçekleştirilen temaslarda Kıbrıs’taki turizm deneyimi ile Karadağ’da yıl boyunca faaliyet gösterebilecek turizm tesislerinin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Yeni projeye ilişkin yatırım tutarı, kapasite ve uygulama takviminin ise henüz kesinleşmediği kaydedildi.

RTV Budva da konuyla ilgili iki ayrı haber yayımladı. Yayın kuruluşu, 6 Eylül’de Merit International’ın Karadağ’da büyük bir casino-resort projesi için lokasyon aradığını duyurdu. 7 Eylül’de ise şirketin Karadağ’daki resort planlarına ilişkin MINA kaynaklı habere yer verdi.

eKapija ve Pobjeda yatırım planlarını aktardı

eKapija, Merit’in Karadağ’daki büyüme planlarını konu alan haberinde sahil bölgesinde yeni resort ve Podgorica’da yatırım seçeneklerine ilişkin bilgilere yer verdi.

Haberde ayrıca Budva’daki Merit Starlit’in hizmet standardının geliştirilmesi ve çalışanların konaklamasına yönelik yatırımlar da aktarıldı.

Pobjeda ise şirketin Kıbrıs’taki tesislerini temel alan entegre otel-casino resort projesi planını haberleştirdi. Gazete ayrıca Karadağlı gazetecilerin Girne ziyaretleri sırasında edindikleri izlenimlere ve kentin tarihi özelliklerine yer verdi.

Kıbrıs’a ilişkin istihdam verileri paylaşıldı

CG Dijaspora’da yayımlanan haberde, Net Holding tarafından gazetecilere yapılan sunum üzerinden Kıbrıs ve Karadağ’ın turizm yapıları değerlendirildi.

Şirket verilerine dayandırılan haberde, Merit’in Kıbrıs’taki istihdamının 2018 yılında 3 bin 626 kişiden 2026 yılında 6 bin 589 kişiye yükseldiği belirtildi.

Haberde ayrıca turizm sektöründe pazar çeşitliliğinin artırılması ve yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler aktarıldı.

Girne’nin tarihi ve doğal özellikleri de yer aldı

Karadağ basınındaki yayınlarda Girne’nin tarihi ve doğal özelliklerine de yer verildi.

DAN gazetesinin 4 Eylül tarihli gezi yazısında Girne Limanı, Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı tanıtıldı. Yazıda Merit’in Kıbrıs’taki turizm faaliyetlerine de değinildi.

Çalışma ziyareti kapsamında Karadağlı gazeteci ve editörler Merit Royal Diamond, Merit Royal, Merit Park ve Merit Crystal Cove tesislerini ziyaret etti. Programda Bellapais Manastırı, Girne Kalesi ve Eski Liman gezilerinin yanı sıra gastronomi etkinlikleri de yer aldı.

Karadağ basınında yayımlanan haberlerde, ziyaret kapsamında Kıbrıs’taki turizm yapısı, Merit International’ın Karadağ’daki yatırım planları ve Girne’nin tarihi özellikleri farklı başlıklarla ele alındı.