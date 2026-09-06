ABD'nin yeni Kıbrıs büyükelçisi adaya geldi
ABD’nin yeni Kıbrıs büyükelçisi John Breslow’un adaya geldiğini duyuruldu.
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeni Kıbrıs büyükelçisi John Breslow’un adaya geldiği haber verildi.
“Riknews’de” yer alan habere göre, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçiliği dün “X” platformundan yaptığı paylaşımda Breslow’un adaya geldiğini duyurdu.
Paylaşımda Breslow’un güven mektubunu önümüzdeki günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e sunmasının beklendiği belirtildi.
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Etiketler : John Breslow, ABD'nin yeni Kıbrıs büyükelçisi