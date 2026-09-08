Larnaka’da caz rüzgarı esti

Murat OBENLER/Larnaca

Bu yıl 4. kez Larnaka Belediyesi destekleriyle organize edilen Larnaka Caz Festivali, 5 gün boyunca seminerlerden atölye çalışmalarına ve canlı müzik gösterilerini uzanan çeşitli etkinlikleri kapsayan zengin bir içerikte gerçekleşti. 1-3 Eylül tarihlerinde seminer ve atölye çalışmalarının yapıldığı festivalin son iki gecesi olan 4 ve 5 Eylül’de ise Zouchouri Meydanı’nda Kıbrıs’tan ve yurtdışından caz toplulukları canlı olarak sahne aldı. Akis Farmakalides'in sanatsal küratörlüğünde organize edilen ve adanın önemli caz buluşmaları arasında yer alan Larnaka Caz Festivali şehrin kültürel dokusuna da çok önemli bir katkıda bulunuyor.



Pharmakalides ve Vyras festivalin şehre ve kültürel hayata dair çoklu katkısına vurgu yaptı

Festivalin sahne gösterileri öncesinde küratör Akis Pharmakalides ve Larnaka Belediye Başkanı Andreas Vyras birer konuşma yaparak festivalin caz odaklı olsa da taşıdığı müzikal çeşitlilik ile şehrin kültürel hayatına çok önemli bir katkı sağladığını ifade ederek her yıl Eylül ayında Larnaka’nın ve cazseverlerin heyecanla beklediği bir festival haline geldiğini de vurguladılar. Şehrin çok kültürlü ve turistik yapısına da çok iyi karşılık gelen bir etkinlik olan festivalin 2026 yılında da hem Kıbrıslı hem de yurtdışından önemli toplulukları cazseverlerle buluşturacak olmasının da önemine dikkat çekildi.

Bu yılki ücretsiz ve halka açık olan müzikal sahne program kapsamında Kıbrıs, Hollanda, Küba ve Yunanistan'dan farklı kökenlere ve estetik anlayışlara sahip dört müzik grubu Larnaka'da buluştu ve festivalin cazdan salsaya ve ragtime'a kadar genişleyen müzikal yelpazesine sahip müzikler Zouchouri Meydanı’nda yansıdı.



Her yaştan müziksever kendini cazın ritmine bıraktı

4 Eylül Cuma gecesi, Hollanda ve Kıbrıs'ın müzikal buluşması olan Elisabeth Simonian & Friends ile açıldı ve Küba ile Kıbrıs'tan müzisyenlerin yer aldığı Macumba Salsa Project ile devam etti. Yavaş yavaş ısınan gece yoğun bir Latin Amerika ritmi ile yükseldi ve seyirciler de kendilerini hareketli Latin Amerika müziklerinin ritmine bırakarak bol bol dans etti.

Program 5 Eylül Cumartesi günü Hollanda'dan Caz Dörtlüsü ile devam ederken gece Yunanistan'dan Storyville Ragtimers grubunun ragtime'ın karakteristik sesini ve atmosferini sahneye taşıdığı hareketli ritimlerle coşkulu bir şekilde tamamladı. Farklı milletlere mensup 7’den 77’ye caz müziği severlerin yoğun ilgi gösterdiği festival hem şehre kamusal sanatsal değer kattı hem de hem de insanları müziğin heyecanında birleştirdi.