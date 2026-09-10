“Uludağ’ın yaşamını birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değil”

Merhum Gazeteci Sevgül Uludağ anısına “Bir Bardak Süt, Bir Barış Umudu” isimli iki toplumlu etkinlik düzenlendi.

Bağımsızlık Yolu ile Yeni Enternasyonalist Sol (NEDA) tarafından dün akşam düzenlenen etkinlik Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) yer aldı.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yönetmen Cemal Yıldırım’ın “Süt Babam” belgeseli gösterildi; Bağımsızlık Yolu, NEDA ve Workers Democracy temsilcileri birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda Uludağ’ın yaşamı ve çalışmalarının yanı sıra Kıbrıs’ta barış, toplumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, hakikatin ortaya çıkarılması ve ortak mücadelelerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Nazlı: Uludağ, Kıbrıs’taki barış mücadelesine önemli bir miras bıraktı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu Nazlı, konuşmasında Uludağ’ı cesur bir gazeteci, barış aktivisti ve kadın hakları savunucusu olarak anarak, gerçeklerin ortaya çıkarılması yönündeki çalışmalarının Kıbrıs’taki barış mücadelesine önemli bir miras bıraktığını söyledi.

Kıbrıs’ta barışın “romantik veya nostaljik” bir özlem olarak ele alınamayacağını belirten Nazlı, gerçeklerle yüzleşmenin, dostluk ve dayanışmayı geliştirmenin, ortak üretim ve mücadele alanları yaratmanın kalıcı barışın zeminini oluşturduğunu savundu.

Nazlı, adanın kuzeyi ve güneyindeki emekçilerin ortak sorunlar yaşadığını belirterek, barışın bu sorunlara karşı yürütülecek ortak mücadelelerle de güçlenebileceğini dile getirdi.

Yıldırım: Uludağ, belgeselin ortaya çıkmasında önemli rol oynadı

“Süt Babam” belgeselinin yönetmeni Cemal Yıldırım da belgeselin ortaya çıkış sürecinin Uludağ’ın gazeteciliği ve iki toplum arasında kurduğu ilişkilerle doğrudan bağlantılı olduğunu anlattı.

Belgeselin, 1974 savaşı sırasında Kıbrıslı Türk Mehmet Kılıç’ın yaklaşık üç aylık bebeği Birgül için süt aradığı sırada bir Kıbrıslı Rum askerin yardım etmesiyle başlayan dayanışma hikâyesini konu aldığını belirten Yıldırım, hikâyenin yıllar sonra Birgül’ün “süt babasını” bulmak için başlattığı arayışla yeniden gündeme geldiğini söyledi.

Yıldırım, Uludağ’ın hikâyeyi Yenidüzen ve Politis gazetelerinde yayımlayarak daha geniş kesimlere ulaşmasını sağladığını ve belgeselin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Payiatsou: Çözüm sürecinde toplumlar da aktif süreçlerde yer almalı

NEDA adına konuşan Marinella Payiatsou da Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca hükümetlere, siyasi partilere, bürokratlara veya Birleşmiş Milletler’e bırakılamayacağını söyleyerek, toplumların da çözüm sürecinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Uludağ’ın kayıp şahısların akıbetlerinin araştırılması ve toplumlar arasında bağ kurulmasına yönelik çalışmalarına işaret eden Payiatsou, hakikatin ortaya çıkarılması, toplumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak mücadelelerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Payiatsou, konuşmasında Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ve olayın ardından ortaya çıkan bazı söylemlere de değinerek, bu söylemleri eleştirdi.

Agiomamitis: Sevgül Uludağ’ın yaşamını birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değil

Workers Democracy adına konuşan Ntinos Agiomamitis ise Sevgül Uludağ’ın yaşamını birkaç kelimeyle anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, hayatını barış mücadelesine adadığını ve özellikle son 20 yılını kayıp şahısların akıbetlerinin araştırılmasına ayırdığını söyledi.

Uludağ ile yıllarca iki toplumlu etkinliklerde birlikte yer aldıklarını anlatan Agiomamitis, onun hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili topladığı tanıklıkların resmi kazıların yapılmasına ve bazı kayıp kişilerin kalıntılarının ailelerine teslim edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Uludağ’ın gazetedeki köşesinde insanları kendi hikâyelerini paylaşmaya çağırmasının da Kıbrıs tarihine ilişkin önemli tanıklıkların kayıt altına alınmasına katkı sağladığını ifade eden Agiomamitis, Uludağ’ı saygı, onur ve sevgiyle andı.

“Süt Babam” belgeseli

Sevgül Uludağ’ın gazeteciliği ve hikâyenin izini sürme çabalarıyla ortaya çıkan “Süt Babam” belgeseli, savaş sırasında Kıbrıslı Türk bir bebeğin süt ihtiyacı üzerinden gelişen ve bir Kıbrıslı Rum askerin yardımıyla şekillenen dayanışma hikâyesini konu alıyor.