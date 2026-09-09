Güneyde iki polis açığa alındı

Kıbrıs’ın güneyinde Polis Genel Müdürü Themistos Arnautis’in talimatı üzerine 41 ve 48 yaşlarındaki iki polisin açığa alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi açığa alınan 41 yaşındaki polis hakkında, Larnaka’da 5 Eylül’de gerçekleşen, fiziksel zarara yol açan saldırı ve mala zarar verme; 48 yaşındaki kişi hakkında ise yine aynı tarihte gerçekleşen saldırı suçlamasının bulunduğunu yazdı.