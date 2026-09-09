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Güneyde iki polis açığa alındı

Güneyde iki polis açığa alındı

Kıbrıs’ın güneyinde Polis Genel Müdürü Themistos Arnautis’in talimatı üzerine 41 ve 48 yaşlarındaki iki polisin açığa alındığı belirtildi.

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Kıbrıs’ın güneyinde Polis Genel Müdürü Themistos Arnautis’in talimatı üzerine 41 ve 48 yaşlarındaki iki polisin açığa alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi açığa alınan 41 yaşındaki polis hakkında, Larnaka’da 5 Eylül’de gerçekleşen, fiziksel zarara yol açan saldırı ve mala zarar verme; 48 yaşındaki kişi hakkında ise yine aynı tarihte gerçekleşen saldırı suçlamasının bulunduğunu yazdı.

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