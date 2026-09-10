“Bir kadın daha şiddetin ağır bedelini ödüyor”

Avukat Aslı Murat, bir markette bıçaklanan kadın arkadaşının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşarak, kadının hayatta kalma mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Murat, edindiği bilgilere göre kadının yatağa bağımlı olduğunu ve boynundan aşağısını hareket ettiremediğini ifade etti.

“Bunu yazmak bile insanın içini acıtıyor” diyen Murat, saldırının bir kadının hayatında yarattığı ağır sonuçlara dikkat çekti.

Murat, “Bir kadının hayatı, kendisine yönelen şiddet nedeniyle bir anda ve geri dönülmez biçimde değişti” ifadelerini kullandı.

“Korkmadan yaşamayı hak ediyoruz”

Kadınların şiddetten uzak ve özgür bir yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulayan Murat, “Kadınlar olarak, korkmadan, şiddete uğramadan, bedenimize ve hayatımıza kimsenin hükmedemediği bir yaşamı hak ediyoruz” dedi.

Murat, kadınların en temel haklarını savunmak zorunda kalmasının dahi başlı başına ağır bir durum olduğunu belirterek, “Bu kadar temel bir hakkı hala savunmak zorunda kalmamız bile başlı başına ağır” ifadelerini kullandı.