“Özlü bir ilerleme yok”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dünkü görüşmesi güney basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “İki Lider Zorla İlerliyor – Kıbrıs Türk Tarafı Şimdi De Güven Aşınmasından Söz Ediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Erhürman- Hristodulidis görüşmesinin bir saatten biraz fazla sürdüğünü belirtti.

Gazete Hristodulidis’in görüşme sonrasında iyimser bir izlenim vermek istemesine karşın Erhürman’ın açıklamasında bunu doğrulamadığını yazdı.

Liderlerin 17 Eylül'deki görüşmesinin muhtemelen New York’a gitmeden önce yapacakları son görüşme olacağını belirten gazete, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada New York’ta üçlü bir görüşme ihtimalinden söz ettiğini vurguladı.

Haberinde Hristodulidis’in dünkü açıklamalarına geniş yer veren gazete, Kıbrıslı Rum liderin “bazı konularda ilerleme kaydedildiği” şeklindeki sözlerinin aksine Erhürman’ın “güven zedelenmesinden” bahsettiğini aktardı.

Gazete, Erhürman’ın görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamaya yer verirken, her iki taraftan kaynakların “durumun çok da cesaret verici olmadığı” değerlendirmesini benimsemiş gibi göründüğünü savundu.

Gazete, Kıbrıslı Rum bir kaynağın “BM Genel Sekreteri'nin adaya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında görüşmelerin yoğunlaşacağının beklendiğini ancak bunun aksine gerginlik ve çabalarda yavaşlama varmış gibi göründüğü, elle tutulur bir ilerlemeden söz edilemediğini” söylediğini aktardı.

Kıbrıslı Türk bir kaynağın da gazeteye; “iki tarafın, güven inşasında ileri gitmek bir yana dursun geriye gittiğini ve Kıbrıs Rum tarafının müzik ve spor etkinliklerinin iptali eylemlerinin olumlu mesajlar vermediğini” dile getirdiğini yazdı.

Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ise Kıbrıslı Rum kaynak; BM Genel Sekreteri'nin geçiş noktalarının açılması konusunda sunduğu önerinin Kıbrıs Rum tarafınca çok mantıklı bulunduğunu belirtirken Kıbrıslı Türk kaynak ise; “Kokkina” (Erenköy) barikatının açılmasının geçen yılki görüşmelerde yer almadığını, yeni geçiş noktalarının açılmasında uzlaşıya varılmak üzereyken Rum tarafının buranın açılmasını görüşmelere eklediğini ifade etti.

Metodoloji konusunda ise Kıbrıslı Rum kaynak; “siyasi eşitliğin ve önceki uzlaşı noktalarının doğrulanması ile müzakerelerin başlaması kararı alınması durumunda makul bir takvimin sağlanması şeklindeki en önemli unsurların çözüldüğünü” iddia etti.

Söz konusu kaynak, Kıbrıs Rum tarafının siyasi iradesi konusunda kuşkular bulunduğu iddiasına ise “özlü konular üzerinde ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirilmiş olmasının bu argümanı çürüttüğü, asil siyasi iradenin müzakere masasında belli olacağı” yanıtını verdi.

Habere göre Kıbrıslı Rum kaynak, Türkiye’nin bölgedeki beklenti ve önceliklerinde yaşanmış muhtemel bir değişikliğin de barış sürecini zora sokan durumlardan biri olabileceği iddiasında bulundu ve barış sürecinin başarısız olmasının daha fazla soruna yol açabileceği ihtimalinin de göz ardı edilememesi gerektiğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “New York Öncesinde Buluşacaklar – Kıbrıs Sorunu N. Hristodulidis ve T. Erhürman’ın İkinci Görüşmesinden Sonra Da Aynı Noktada” başlıkları altında verirken liderlerin New York’a gitmeden önce bir kez daha bir araya geleceklerini, New York’ta ise bir üçlü görüşme ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in açıklamalarına geniş şekilde yer verirken Erhürman’ın açıklamasını ise “Önce Olumlu Ortam İstiyor” başlığı altında yansıttı.

Alithia gazetesi ise haberini: “Sadece Başkanın Gördüğü İlerleme Aranıyor – Erhürman Tamamen Farklı Resim Çizdi – Uygun Ortam Görmüyor” başlıkları altında verirken Hristodulidis ve Erhürman’ın “aynı görüşmeden farklı sonuçlar çıkardığı” yorumunda bulundu.

Hristodulidis’in “ilerleme ve karşılıklı uzlaşı” sonucu çıkardığı görüşme konusunda Erhürman’ın “yeni GYÖ’ler üzerinde uzlaşıya varamadıklarını ve mevcut güvenin dahi yıprandığı” açıklamasında bulunduğunu vurgulayan gazete liderlerin görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalara da geniş şekilde yer verdi.

Haravgi gazetesi ise haberi: “Hristodulidis-Erhürman Görüşmesinde Özlü İlerleme Yok – Hristodulidis ve Erhürman’dan Kıbrıs Sorununa İlişkin Farklı Mesajlar” başlıklarıyla yansıttı.