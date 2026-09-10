Meclis ‘olağanüstü’ toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ‘olağanüstü’ toplandı.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ‘olağanüstü’ toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde; Girne’de yaşanan gemi faciasının araştırılmasına yönelik komite kurulması, karma oyun kaldırılması, seçimlerde partilerin belirlediği vekil adayı sıralamalarının parti tüzüklerine bırakılması ve Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasına rağmen ikincisi imzalanan Fiber Optik Protokolü bulunuyor.
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