Üstel: 1500 kişi geldi / Taçoy: 3800 kişi geldi

Türkiye’deki depremlerden etkilenen ve yaşadıkları imkânsızlıklar nedeniyle zorunlu göçe maruz kalarak Kıbrıs’ın kuzeyine sığınan depremzedelerin sayıları konusunda hükümet, çelişkili açıklamalar yapıyor…

Başbakan Ünal Üstel, bugün depremle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Şu ana kadar ülkeye gelen depremzede sayısı resmi kayıtlara göre yaklaşık 1500 kişi" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaya karşın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, YENİDÜZEN’e yapmış olduğu 25 Şubat tarihli açıklamasında, 3 bin 800 depremzedenin muhaceret kaydı olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise bugün yaptığı açıklamasında, sadece belediyeye başvurup destek isteyen kayıtlı depremzede sayısının 1800 olduğunu belirtti.