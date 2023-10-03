Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ustalık ve Kalfalık Belgesi yazılı sınavları yapılacak
Ustalık ve Kalfalık Belgesi yazılı sınavları yapılacak

Ustalık ve Kalfalık Belgesi yazılı sınavları yapılacak

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca "Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.

A+A-

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca "Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinden verilen bilgiye göre, değiştirilmiş şekliyle 28/1988 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca "Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.

Yazılı sınav kayıtları 03 Ekim-13 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasında olacak.

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : , ,