“Protokolün maddelerini Meclis’te değiştiremezsiniz”

CTP Milletvekili Derya, Türk Telekom’a peşkeş protokolüyle ilgili “Madem ek protokol yapılacak, neden mevcut protokol yeniden düzenlenmiyor” sorusunu sordu, Arıklı ‘dayamanın boyutunu’ ortaya koydu: Maddeleri ne Meclis’te değiştiremezsiniz.

“Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak bilinen ‘Fiber Optik Protokolü’ ile ilgil Meclis’teki tartışmalar sürüyor...

Meclis’te kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın soruları üzerine, söz konusu protokolün ‘dayatma boyutunu’ ortaya koyan sözler sarf etti: “Maddeleri Meclis Genel Kurulu’nda değişemeyiz.”

Derya’nın “Madem Türkiye’deki yetkililer protokolün sıkıntılı olduğunu kabul ediyorlar ve ek protokole gitmeye ikna oldular, neden bu protokolü ortadan kaldırıp yeni bir protokol çalışmıyorsunuz?” sorusun Arıklı, “Bu protokolde tek bir maddeyi dğeiştiremezsiniz. Komitede de, burada da. Ya reddedeceksiniz, ya onaylayacaksınız” yanıtını verdi.

Arıklı ayrıca, “Biz böyle istiyoruz. Böyle karar verdik. Var mı diyeceğiniz?” ifadelerini de kullandı.

Arıklı’nın kürsüde olduğu sırada sorular soran CTP Milletvekili Derya, “Madem bu protokolün, ek protokol yapılacak kadar sakıncalı bir hali vardı, Meclis’ten geçmesi için bu ısrar nedir? Tekel yaratacaksınız, internet sağlayıcılarını olumsuz etkileyecek, kendi vekillerinizin de içine sinmedi. Bu ısrarın nedeni nedir?” sorularını sordu.

Arıklı ise “Bu protokolü Uyum Yasası ile Meclis’en geçirmeliyiz. Ondan sonra ek protokol yapılmalı. Bu protokolde tek bir maddeyi dğeiştiremezsiniz. Komitede de, burada da. Ya reddedeceksiniz, ya onaylayacaksınız” yanıtını verdi.

Derya ise sorularını şöyle sürdürdü:

“Madem Türkiye’deki yetkililer protokolün sıkıntılı olduğunu kabul ediyorlar ve ek protokole gitmeye ikna oldular, neden bu protokolü ortadan kaldırıp yeni bir protokol çalışmıyorsunuz? Neden ek protokol olmadan, yeniden düzenlenip gelmesi yönünde adım atmıyorsunuz? Neden bunu sulh yoluyla yapmıyorsunuz?”

Bu sorular üzerine Arıklı, “Çünkü aldığımız karar budur. Biz böyle istiyoruz. Böyle karar verdik. Var mı diyeceğiniz?” ifadelerini kullandı.