Arıklı ‘yalancı’ dedi, Talat tutanakları okuyunca yalanı ortaya çıktı

“Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak anılan ‘Fiber Optik Protokolü’ Meclis Genel Kurulu’nda tartışılıyor...

Söz konusu protokolün görüşüldüğü Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkan Vekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, komite toplantısında protokolde yer alan tartışmalı maddelerle ilgili “ek protokol” sözünü hatırlattı, Arıklı “yalancı” deyince, komite tutanaklarından Arıklı’nın sözlerini okudu.

Mecliste kürsüye çıkan Talat, “Benim beklentim şu izahatın yapılmasıdır; şu anda alt katta Türk Telekom yetkilileriyle BTHK, Telefon Dairesi, İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Bilgisayar Mühendisleri Odası hala toplantı halindedir. Meclis bu yüzden gün boyu açılmadı. Sayın Arıklı geçtiğimiz haftaki komite toplantısında bir söz verdi. Bugün komiteden geçsin ben Türkiye’ye gidip ek protokolle geleceğim, eş zamanlı olarak geçecekler dedi.” İfadelerini kullandı.

Talat’ın konuştuğu sırada Meclis’te oturduğu koltukta sinir krizi geçiren Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ongun Talat’a “Yalancı, öyle bir şey demedim” dedi.

Bunun üzerine Talat, komitedeki tutanakları kürsüden okudu.

Tutanaklara göre UBP Milletvekili Hasan Küçük ile Erhan Arıklı arasında protokole ilişkin gerginlik yaşandı.

Küçük, Arıklı’ya, “ek protokol imzalanacaksa bir sonraki aşamaya geçelim” diye soruyor.

Tutanaklara göre Arıklı da “Ek protokol olmadan olmaz” diyor.

Tutanakları okumasının ardından Talat, “Kimdir yalancı?” diye sordu, özür talep etti.