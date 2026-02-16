“Hani biz devlettik? Bu devletin iradesi nerede?”

“Türk Telekom’a peşkeş” protokolü olarak anılan “Fiber Optik Protokolü” ile ilgili Meclis Genel Kurulu’ndaki tartışmalar sürüyor...

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali kürsüye çıkarak, “Hani biz Anayasasıyla, kurumlarıyla, hükümetiyle bir devlettik? Hani bu devletin iradesi nerede? Türkiye’de onaylanmış bir yasayı onaylamak zorunda olmaktan mı ibarettir irade?” diye sordu.

Halkın Meclisi’nin onurunun ayaklar altına alındığını belirten Şahali, “Kendi milletvekillerini kandıran bakanların, hoyratça iftiraya uğradıklarına dair poz kestiklerini” belirtti, “Alenen söz verilmesine rağmen kandırılan hükümete mensup vekillerin hala Meclis Genel Kurul salonunda bulunmaya devam ettiklerine” işaret etti.

Başbakan Ünal Üstel’in kürsüye çıkıp, “Protokol TC tarafından onaylandı, ne yapalım” tavrı takındığını belirten Şahali, “Hani biz Anayasasıyla, kurumlarıyla, hükümetiyle bir devlettik? Hani bu devletin iradesi nerede? Türkiye’de onaylanmış bir yasayı onaylamak zorunda olmaktan mı ibarettir irade?” diye sordu.

Şahali, “Hızlı internetimiz olacak ama irademiz olmasa da olur, Anayasa pas pas olursa da olur... Niye ihaleye çıkmadınız? Belki ihaleyi Türk Telekom alacaktı? Niye devlet gibi davranmayı denemediniz de uydu gibi hareket ettiniz?” diye sordu.

Şahali, “Bu Meclisteki sayısız odayı kendinize ikna odaları olarak belirlediniz. TEL-SEN’i, itiraz koyan vekilleri, İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’ni ikna etmeye çalıştınız. Konu bu mu? Bu hayatta bir defa öleceksiniz. Onurunuzla ölün!” dedi.