Üst Komite’den aşı takvimine Omicron güncellemesi

Omicron varyantının ülkede görülmesinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşı şemasında yeniden güncelleme yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan aşı takvimi açıklaması için “Omicron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Komitemiz tarafından ‘Aşı Şeması’ tekrar değerlendirilip güncellenmiştir” denildi.

Aşı takviminde yapılan güncelleme şöyle: