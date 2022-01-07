Üst Komite: Temaslı tam aşılı kişiler maskeli ve semptom takibi ile günlük hayatlarına devam edecek

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karantina sürelerini yeniden düzenledi.

Omicron varyantı ve mevcut koşulları dikkate alan komite, Covid-19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişilerin semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam etmelerine karar verdi.

“Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün, semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır” dendi.

Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7.günün sonunda PCR testini yaptıracak.

Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecek. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacak.