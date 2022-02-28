Usar: “Ölüm oranları dünyada azalırken bizde neden yükseliyor?”

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, tüm dünyada Covid-19'a bağlı ölüm oranları düşerken Kıbrıs’ın kuzeyinde yükseldiğini ifade ederek, neden böyle olduğunu sordu.

Usar, “Ülkemizde Covid-19 salgınında bir paradoks yaşıyoruz. Bütün dünyada başarılı aşılama ve Omikron varyantının daha az ölümcül olması nedeniyle ölüm oranları düşerken bizde en yüksek seviyeye tırmanmış durumdadır” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, “Salgının başladığı Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 23 hasta(toplam kayıpların %12'si) kaybedilmişken, son 6 ayda Covid-19'a bağlı ölüm sayımız 155'tir. Ölüm oranlarının düşmesi beklenirken bizde toplam kayıpların %80'i son 6 ayda, %55'i son 3 ayda gerçekleşmiştir. Mortalite hızımız yıllık 45/100.000'tir” dedi.

Sıla Usar açıklamasında şunları ifade etti:

"Her şey kontrol altında" diyen hükümet yetkililerine önemle duyurulur. Ülkemizde salgın kontrol altında değildir. Bunun nedeni ölüm oranlarının artmakta olduğunun farkında bile olmayan yönetimdir.”