Hüseyin ÖZBARIŞCI

Narenciye üreticisi, geçen sezon dalında kalan ürünün bedeli olan ve hükümetin üreticiye ödeyeceği 164 milyon TL’nin hala daha ödenmediğini belirtti, “ürünümüzün karşılığını istiyoruz” diyerek dert yandı…

YENİDÜZEN’e konuşan birlik başkanları, geçen yıl yaşanan olumsuzlukların ardından üreticilerin büyük bir motivasyon kaybı yaşadığını ve dar boğaz içerisinde olduğuna vurgu yaparak aylardır yaşanan ve dün çözülen Meclis Başkanlığı krizinden dolayı bunun unutulduğunu söyledi.

Bu bağlamda başkanlığını Ali Alioğlu’nun yürüttüğü Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği bu konuda bugün ödenmeyen ürün paralarıyla ilgili kitle toplantısı yapacak. Toplantı saat 16.30’da birlik binasında gerçekleşecek.

Öte yandan, yeni sezonla ilgili görüşlerini de paylaşan birlik başkanları özellikle geçen yıl uzun süre konu olan ve ürünün dalında kalıp yere düşmesine neden olan ihracat konusunun bu sezon için çözüldüğüne vurgu yaptı. İki birliğin başkanı, “Bu sezon gerek Türkiye, gerekse üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek ihracatta bir sıkıntı yaşanmayacak. Sezona iyi başladık, iyi gitmesini istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu:

“Tahmini 7 bin dönüm narenciye bahçesi kaybı var”

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, devletin üreticiye dalında kalan ürününe karşı vermesi gereken 164 milyon TL’nin henüz ödenmediğini belirterek, bugün itibariyle süreci başlatacaklarını söyledi. Üreticilerin üretimden kopması nedeniyle geçen yıldan bu yıla tahmini 7 bin dönüm narenciye bahçesinin yok olduğunu belirten Ali Alioğlu bu yıl 20-25 bin ton daha az rekolte olacağını belitti. Alioğlu şu değerlendirmeyi yaptı, “2023-2024 sezonunda gerek teknik sıkıntılar, gerekse hastalık iddiaları nedeniyle üretici büyük sıkıntılar yaşadı. Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zorlanan üretici bir de bu konularla uğraşmış, sezon sonunda ürettiği ürün dalında kalmıştı. Bu yıl ihracat konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak. Sezona da iyi başladık, iyi gitmesini temenni ediyoruz. Bu yıl için önümüz açıktır ama üreticiler daha geçen yıldan devletten alması gereken parayı alamadı. Aylardır Meclis Başkanlığı seçimiyle uğraşıyorlar. Üreticiler Temmuz ayı sonundan beridir hükümetten ürettiğinin karşılığını almayı bekliyor. Dar boğazda olan üretici, geçen yılda yaşananları görünce üretimden kopma noktasına geldi. Geçen yıldan bu yıla tahmini 7 bin dönüm narenciye bahçesi kaybı var. Bu da rekolteye yansıyacak. Bu bizim için üzücü bir durumdur.”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın:

“Şu an için tek sorunumuz dalında kalan ürün bedelinin ödenmesi”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, üreticinin uzun süreden beridir ödemenin yapılmasını beklediğini söyledi, “Hükümet Meclis Başkanlığı krizini çözmeye çalışırken, diğer sorunlar unutuldu” dedi. Yeni sezonda ihracat konusunda sıkıntı yaşanmayacağının altını çizen Akçın, “Geçen yıl kapanan Türkiye kapısı bu yıl açıldı. Gerek Türkiye’ye gerekse üçüncü ülkelere ürün paketlenip gidecek” dedi. Şu anda sezonun başladığını hatırlatan Akçın, tek sorunun geçen yıl yaşananlar dolayısıyla dalında kalan ve ödenecek paranın bir kısmı olan 164 milyon TL’nin ödenmesi olduğunu dile getirdi. Akçın, “Yağışların yeterli derecede yağmaması, suların tuzlu olması, maliyetlerin yüksek olması ve geçen yıl yaşananlar nedeniyle birçok üreticinin de üretimden koptuğunu unutmamak lazım. Bu yıl %30 civarında rekolte daha az olacak. Bu arzu edilmeyen bir şeydir” şeklinde konuştu.