‘Üretimden koptuk’

► Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Ağustos ayına kadar 570 işyerinin açıldığını ortaya koydu, yeni işletmelerin 108’inin emlak, yani satışa dayalı olarak hizmet verdiğini belirledi.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), sektörün 8 aylık resmini çizdi, Ağustos ayına kadar 570 işyerinin açıldığını, 108’inin emlak, yani satışa dayalı olarak hizmet verdiğini belirledi.

Resmi veriler, Kıbrıs’ın kuzeyinde üretimden yaşanan kopuşu da gözler önüne serdi, 8 ayda bu sektörde hizmet veren yalnızca 34 işletme açıldı.

‘Yabancılaştığı’ konuşulan özellikle İskele bölgesinde faaliyete yeni başlayan 34 iş yerinin 17’sinin emlak sektöründe olduğu ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, “Üretim diye bir şey kalmadı. Karpaz’a doğru gidildiğinde satılık olmayan bir şey kalmadı. Üretim olmayacak mı? İhtiyaç yok mu?” diye sordu.

Bölge bölge işyerleri…

Çalışmaya göre Lefkoşa’da 220 işyeri açıldı, 34’ü emlak, 16’sı imalat, geriye kalanı diğer işletmeler.

Girne’de ise Ocak-Ağustos döneminde 218 işyeri açıldı. Bu işyerlerinin 50’si emlak, yalnızca 10’u üretim sektöründe hizmet veriyor.

Öte yandan İskele’de ise açılan 34 işyerinin 17’si emlak, yatırım sektöründe… İmalat sektöründe hizmet veren işyeri sayısı ise 1.

Güzelyurt ve Lefke’de açılan işyeri sayısı 39, tümü tarımsal işletme…

Mağusa’da ise 59 yeni işyeri açıldığı, bunların 7’sinin emlak, 7’sinin imalat, geriye kalanın diğer işletme olduğu kayıt altına alındı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Üretimden adım adım yabancılaştık”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, 8 ayda açılan 570 işyerinin yalnızca 34’ünün üretimle alakalı olduğunu ifade etti, emlak piyasasında faaliyet gösteren yeni işletme sayısının ise 108 olduğuna yönelik bilgi verdi.

Tulga, adım adım üretimden uzaklaştırıldığını, katma değer yaratan işletme yerine emlak ve konut satışına dayalı bir sistem yaratıldığını belirtti.

“Rant sistemi kuruldu. Üretim diye bir şey kalmıyor. Satılık olmayan bir şey yok” diyen Tulga, “Karpaz’a doğru gidildiğinde satılık bir yer yok” değerlendirmesinde bulundu.

Tulga, “Üretim olmayacak mı? İhtiyaç yok mu? Sanayiye ihtiyaç yok mu?” diye sordu.