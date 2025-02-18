Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Tarım Bakanı’nın Süt Borsası’na müdahale ettiğini belirterek, bu durumun mevzuata aykırı olduğunu söyledi.

Bakanın, düşük süt fiyatları nedeniyle üreticinin tepkisini almamak için imalatçılara tekliflerini değiştirme talimatı verdiğini söyleyen Kürşat, Sayıştaylığı göreve davet etti.

Harup üreticilerinin yedi aydır ödemelerini alamadığını vurgulayan Kürşat, “Her yıl aynı mağduriyet yaşanıyor, hükümet harup üretimini bitirmek mi istiyor?” diye sordu.

Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte yem, zirai ilaç ve diğer üretim maliyetlerinin arttığını, ancak süt üreticilerine verilen zamların yetersiz olduğunu belirten Kürşat, Türkiye’de çiğ süt fiyatlarına %17,6 zam yapılırken, KKTC’de bu oranın %8,8’de kaldığını dile getirdi.

Tarım politikalarını eleştiren Kürşat, Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) arpa eksikliğinin devam ettiğini ve üreticilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti. "Üretim planlamasında sınıfta kaldınız" diyen Kürşat, hükümetin tarım sektöründeki belirsizlikleri gidermek için acil adımlar atması gerektiğini söyledi.

Karpaz’daki hür eşeklerin korunamadığını ve tarım arazilerine zarar verdiğini dile getiren Kürşat, “Ne eşekleri koruyabiliyorlar ne de üreticiyi. Sorunun yönetilememesi, üreticilere zarar olarak dönüyor” dedi.

Domuz üreticilerinin kayıt dışı kaldığını, ülkede ruhsatlı bir kesim tesisinin bulunmadığını belirten Kürşat, veteriner dairesinden çözüm bekleyen üreticilerin belirsizlik içinde olduğunu ifade etti.

Narenciyede yaşanan sıkıntılara da değinen Kürşat, üreticilerin su fiyatlarındaki farklılık nedeniyle haksız rekabete maruz kaldığını ve sulama sistemlerinde yaşanan su kaybının yıllardır giderilmediğini vurguladı.

Taşkent’te bir orman arazisinin UBP Örgüt Başkanı tarafından tellerle çevrildiği ve kapı takıldığı iddiasını da gündeme taşıyan Kürşat, Tarım Bakanı’na “Bu duruma sizin izniniz mi var?” diye sordu.