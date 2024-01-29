“Üretim için görevdeyiz önemli olan üretimdir”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’nde geçtiğimiz akşam istifa ettiğini açıklayan başkan Ali Alioğlu’nun istifası, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu, bir de basın açıklaması yaptı.

Asbaşkan Saadettin Büyükhoca tarafından okunan basın açıklamasında, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirterek, Birlik Başkanı Ali Alioğlu’nun Yönetim Kurulu kararıyla görevine devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, geçtiğimiz Cumartesi günü şok bir kararla birlik önünde ateşli eyleme gitmiş, akşam saatlerinde yanan eylem ateşinin “izinsiz” olduğu gerekçesiyle birlik başkanı Alioğlu poliste ifade vermiş, Alioğlu ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Alioğlu: “Üretimi ve üreticiyi düşünerek hareket ettik”

Basın açıklamasının ardından söz alan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, süreç içinde çok yıprandığının altını çizdi ancak Yönetim Kurulu üyelerinin ısrarlarına dayanamadığını söyledi. Görev süresi tamamlanana kadar görevinin başında olacağını belirten Alioğlu şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep üreticilerin sesi olmaya çalıştık. Hep üretimi, üreticiyi destekledik. Kimi zaman hatalarımız da oldu, duygusal davrandığımız da oldu ama bizler bu işi yaparken kendi zamanımızdan alarak yaptık. Önemli olan üretimdir. Çünkü üretim olursa üretici olur, üretici üretirse ekonomiye katkı olur. Görev süremiz boyunca bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz.”