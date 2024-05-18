CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, narenciye sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu, “Üretim çökerse hepimiz altında kalacağız” dedi.

Gulamkadir Ümit Bahşi ile "Ses Ver Ülkem” programının konuğu oldu, gündeme dair görüşlerini paylaştı.

Gulamkadir, Güzelyurt’ta üretimle ilgili çok ciddi bir kriz ortamı olduğuna vurgu yaparak yaklaşık 3 bin üreticinin olduğunu kaydetti.

Güzelyurt’un en büyük sorunlarının narenciye ve Güzelyurt Hastanesi olduğunu dile getiren Gulamkadir, “Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bu üretim çökerse hepimiz altında kalacağız. Üretimin sağ ya sol düşüncesi olamaz. Üretimden sakın kopmayın diyen Gulamkadir, narenciye bu ülkenin kalbi, bir numaralı ihracat ürünü. Yarattığı katma değer sadece Güzelyurt ve Lefke’yi mi ilgilendirir?” diye sordu.

“Konsantrede de kriz yaşanıyor”

CTP Güzelyurt ilçe Başkanı Gulamkadir, “Geç kaldılar, yetmezmiş gibi CTP'ye, üreticiye, paydaşlara kulak vermediler ve sektörü bilinçli bir şekilde batırmaya çalışıyorlar. Mandoradan sonra Valensiyada da kriz çağrılarımıza kulak vermediler dedi. Şimdi konsantrede de Kriz yaşanıyor. İstifa eden gördünüz mü? Diye sordu.

“Ürünler kurtlanmaya başladı”

“Güzelyurt’ta sorun yok diyen yetkililere bahçelerini kökünden kesen üreticiler ile dalında kalan ve yerlere dökülen ürünleri gösterin” ifadelerine yer veren Gulamkadir, “Seçime gittiğimizde, haklarımızı savunmamız gerekir. Kendi ürününüze sahip çıkın. Hastalık var dediler, bilimsel veri sunamadılar, kriz yarattılar ve sektöre çok ciddi darbe vurdular” dedi. Gulamkadir, Cumhurbaşkanı, Cypfruvex yetkilileri ve Tarım bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile hasata geç kalındığını ifade ederek, Valencia'da ürünleri sinek vurma ve kurtlanma başladığını da söyledi.

“Üretici mutsuz”

Yeşil hat tüzüğünün önemine vurgu yapan Gulamkadir, “Biz CTP olarak elimizi taşın altına koyduk. Ürünlerin geçişi ile ilgili kurumlarla yapılan çalışmaları, üretici birlikleri ve Cypfruvex ile paylaştık ve yapılan çalışmaların meyvesini şuan tüm toplum olarak alıyoruz” dedi ve hükümet edenlerin, dalında kalan narenciye ürünleri için halen daha üreticiye ödeme yapılmadığını kaydeden Gulamkadir, yapılsa bile üreticinin ürününü değerinden ödenmeyeceği için üretici mutsuzdur diye ekledi.

“1 Ambulans tüm bölgeye hizmet vermeye çalışıyor”

Gulamkadir, plansızlığın sonucu devlet bütçesinin de zarara uğratıldığını söyleyerek, “Bunun yerine bariyersiz, karanlık ve bozuk yollar yapılabilir. Şuan Hükümet edenlerin sürekli yalan söyleyerek halkımızı kandırdığı "Güzelyurt Hastanesi bitirilecek" söylemleri yerine getirilebilir” dedi. Güzelyurt sağlık ocağının beceriksiz yöneticiler tarafından darmadağın edildiğini de ifade eden Gulamkdir, “CTP döneminde 24 saat hizmet veren bir merkezden, içinde ilaç olmayan bir yapıya dönüştürüldüğünü, şuan 1 ambulansla tüm bölgeye hizmet vermeye çalışan, eksik doktoru ve ay sonuna kadar ilacı olmayan bir sağlık merkezinden bahsediyoruz. İlaca erişimi olmayan bir bölge düşününüz. Bunu kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Güzelyurt Belediyesi’nin de kantarlardan narenciye üzerinden ciddi bir kar elde ettiğini kaydeden Gulamkadir, “ Güzelyurt Belediyesinin narenciye sorununda çözümüne katkısı ne?” diye sordu ve ekledi, “üreticiyi üretimden kopartmaya çalışıyorlar. Sakın kopmayın. Kendine hükümet diyen beceriksiz yapı gidecektir.