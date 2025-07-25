Üreticinin, Tarım Bakanlığı önünde ‘cenaze namazı’ kılınacak, Başbakanlık önünde ‘defnedilecek’

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin yanlış politikaları nedeniyle ‘öldüğünü’ belirtti, bu kapsamda Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde ‘cenaze namazının kılınacağını’ ve ardından Başbakanlık önünde ‘defnedileceğini’ duyurdu. Üreticinin söz konusu ‘eylemi’ saat 09.00’da Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği önünde başlayacak, önce Tarım Bakanlığı, ardından da Başbakanlık’a taşınacak. Birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İki yıldır geçirmiş olduğu elim hastalıktan dolayı üretici ölmüştür. Cenazesi 28 Temmuz Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde saat 10.30’da cenaze namazına müteakip, Başbakanlık Mezarlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur.”