Üreticiler eyleme gidiyor

Elye Üreticiler Komitesi’nden Mehmet Bicen, narenciyenin Türkiye’nin uygulamaya çalıştığı ambargo nedeniyle bu yıl da dalında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bicen, üreticilerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, tüm sektör paydaşlarını birlik olmaya ve yarın gerçekleşecek eyleme destek vermeye davet etti.

Elye Üreticiler Komitesi adına açıklama yapan Mehmet Bicen, “Geçen yıl yeşillenme hastalığı öne sürülerek narenciye ihracatında büyük zorluklar çıkarıldı ve ürünlerimiz dalında kaldı. Bu yıl ise Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı rapor hastalık olmadığını gösteriyor. Buna rağmen ürünlerimizin ihracatını engellemek için yine türlü türlü zorluklar çıkarılıyor” ifadelerini kullandı.

"Üretici ve ihracatçı batma noktasında"

Yaşanan sorunların üreticiyi ve ihracatçıyı batma noktasına getirdiğini vurgulayan Bicen, "Bir ay önce Sn. Erdoğan ile Türkiye’de yaptığı görüşmenin ardından üreticiye 'müjde' veren Sn. Ünal Üstel’e şunu söylemek isteriz: TC’den gelen heyet, bize müjde değil, ambargonun kapılarını aralamıştır. Bu yıl ürünlerimizin dalında kalmasına, yere dökülüp heba olmasına dayanacak gücümüz kalmadı. Buna göz yumanlarla mücadele edeceğiz” dedi.

Bicen, ilk eylemlerini 15 Ocak Çarşamba günü saat 16:00’da Güzelyurt Terminal Binası önünde gerçekleştireceklerini duyurdu.

“Üretici için artık bıçak kemiğe saplandı”

Kıbrıslı Türk üreticilerin yıllardır çeşitli engellerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Bicen, "Üreticinin bitirilme süreci, 1994 yılında alınan ABAD kararlarıyla başladı. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin ürünlerimizi gümrüklerden döndürmesi ve Avrupa Birliği’nin bizlere destek vermemesiyle bu noktaya geldik" şeklinde konuştu.

Bicen, "Üretici için artık bıçak kemiğe saplanmıştır. Bizim amacımız siyaset yapmak değil; üreterek bu ülkede var olmayı başarmaktır. Tüm üreticileri, bu sektörden ekmek yiyen tarımcıları, sanayicileri ve ihracatçı tüccarlarımızı birlik olmaya, eylemimize destek vermeye çağırıyorum." çağrısında bulundu.