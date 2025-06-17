“Üretici borçlandı, hayvan yok, 500 bin Euro’nun akıbeti belirsiz”

CTP Milletvekili Fide Kürşat, İspanya’dan getirileceği duyurulan damızlık hayvan projesiyle ilgili mecliste açıklamalarda bulundu. Hayvancıların devlet eliyle yürütüldüğünü düşündükleri projede yalnız bırakıldığını belirten Kürşat, “Nisan sonu hayvanlarını almak üzere bir yatırıma giriştiler ve ne yazık ki ortada muhatap bulamıyorlar” dedi.

Tarım Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu ve 10 bin adet damızlık hayvanın ülkeye getirileceğini açıkladığı projeye güvenerek harekete geçen üreticilerin, Hayvancılık Kooperatifi ile 3 Mart’ta sözleşme imzaladığını belirten Kürşat, “Sözleşmelerin süresi 30 Nisan’a kadardı çünkü bu tarihe kadar hayvanların ülkeye gelmesi bekleniyordu. Koyunlar gelmedi, verilen sözler tutulmadı. Hayvancılar paralarını istiyor” dedi.

Proje kapsamında üreticilerin nisan ve mayıs aylarında kredilendirildiğini vurgulayan Kürşat, “Üreticilerin ilk taksitleri ödenmeye başlandı ancak ortada hayvan yok. KKTC Devleti’nin 500 bin Euro dolandırıldığı iddiaları var” ifadelerini kullandı.

Projenin bu dönemde neden Hayvancılık Kooperatifi üzerinden yürütüldüğüne dair soru işareti olduğunu belirten Kürşat, geçmişte benzer projelerin Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) aracılığıyla yapıldığını hatırlattı. Maliyet farklarına da dikkat çeken Kürşat, “2021 yılında bu ülkeye İspanya’dan koyun getirilmişti ve 260 Euro civarındaydı bu fiyat. Bugün ise 530 Euroya alınacak. Eğer gelecekse bu hayvanlar sertifikalı mı?” diye sordu.

Fiyatlardaki ciddi artışı eleştiren Kürşat, “2021 yılından bu yana bu maliyet ne kadar artabilirdi? Devlet eliyle dediğimiz hayvancılık kooperatifi, ihalesiz bir şekilde aracılarla bu işi yapmaya çalıştı” dedi. Koçlar için biçilen fiyatın ise 850 Euro olduğunu belirten Kürşat, “Bu işin totalinde 2 milyonluk bir rant olduğu gözlemleniyor” şeklinde konuştu.

Hayvancılık Kooperatifi’nin, bir aracı vasıtasıyla hayvanların ülkeye getirilmesi için sözleşme imzaladığını ve bu aracıya Tarım Bakanı'nın talimatıyla 500 bin Euro ödeme yapıldığının iddia edildiğini söyleyen Kürşat, “500 bin Euro’nun akıbeti nedir? Bu konularla ilgili bilgi talep ediyoruz” dedi.

Kürşat, İspanya’da şu anda 10 bin asaf ırkı koyun ve koçun bulunmadığı yönünde de iddiaların olduğunu belirtti.

“Brezilya’dan 15 ton et karara aykırı şekilde ülkeye sokuldu”

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Brezilya menşeli 15 ton etin Bakanlar Kurulu kararına aykırı biçimde ülkeye sokulduğunu söyledi. Kürşat, “Ülkeye Brezilya menşeli 15 ton et girdiği yönünde elimizde fatura ve izinler var. Bu ülkeye ithal edilecek ürünlerle ilgili Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış bir karar var. Bu karara aykırı bir şekilde Brezilya’dan bu etler ülkeye nasıl girdi?” diye sordu.

Etin AB menşeli olmadığına dikkat çeken Kürşat, “Açıkça AB menşeli olmadığı ortadadır. Sertifikaları arkadan ulaştırılmaya çalışılıyor. Sertifikaların daha sonradan düzenlenmiş sahte belgeler olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürşat, “Yoksa Bakanlar Kurulu kararı mı değiştirilecek? Bu et için TÜK ve Veteriner Dairesi’nden nasıl ön izin verildi?” sorularını sordu.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş:

Doğrudur inkar etmedik. Ön izinleri alınmış ama AB menşe belgesi eksik olduğu için mühürledik gelmeyecekse geri gönderilecek veya imha edilecek. Ülkeye girmemiştir. Küçükbaş hayvan ithalatı sorularına da cevap veren Çavuş, evet doğrudur bir gecikmemiz var. Ertelenmesi olacaksa da devlet üzerine düşeni yapacaktır.

Çavuş: AB belgesi eksik olan et mühürlendi, ülkeye girmedi

Kürşat’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Brezilya menşeli 15 ton etle ilgili “Doğrudur, inkâr etmedik. Ön izinleri alınmış ama AB menşe belgesi eksik olduğu için mühürledik. Gelmeyecekse geri gönderilecek veya imha edilecek.” dedi.

Küçükbaş hayvan ithalatı konusundaki sorulara da yanıt veren Çavuş, “Evet doğrudur, bir gecikmemiz var. Ertelenmesi olacaksa da devlet üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.