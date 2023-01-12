“Ünsal’ın sözlerinde hukuki içerik yok, bu tip vaazlar kabul edilemez”

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Üyesi, Avukat Deniz Düzgün, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik sarf ettiği sözlerinde herhangi bir hukuki içeriğin olmadığına dikkat çekti, böylesi vaazların kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Deniz ayrıca, hiçbir denetime tabii tutulmadan ve Eğitim Bakanlığının onayı olmaksızın “kadınlar ve çocuklara eğitim” adı altında vaazların verilmesine de Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik sarf ettiği sözlerin herhangi bir hukuki içeriği olmadığını belirterek; “Kadın hakları, kamusal alanda yaşayışları üzerinden yapılmış olan her saldırı veya saldırıya yönelik söylemeler toplumda kutuplaşmalara neden olmaktadır” dedi.

Düzgün, “Toplumsal cinsiyet eşitliği için birçok çaba sarf edilmiş, kadın vekiller, insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri tarafından bu alanda yapılmış olan tüm çabaların bertaraf edilerek bu tür vaazların verilmesinin kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bir diğer önemli noktanın ise çocuklarla ilgili olduğunu söyleyen Düzgün, “Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesinesin ilk ve en önemli maddesi her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edildiğidir. Hiçbir denetime tabii tutulmadan ve Eğitim Bakanlığının onayı olmaksızın “kadınlar ve çocuklara eğitim” adı altında bu tür seminerlerin yapılması kabul edilebilir değildir.