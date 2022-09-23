Ünlü DJ Burak Yeter, Meritta’da

Dünyaca ünlü DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter, Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyareti sırasında deniz kaplumbağaları hakkında detaylı bilgiler alan Yeter, Merkez’de tedavi gören yaralı kaplumbağalara büyük ilgi gösterdi.

Ünlü DJ ziyaret sonrasında, balıkçı Fehmi Büyükkal tarafından bulunarak Uğur Belet ismi verilen ve tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağasını mavi sulara uğurladı.

Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin kumsalında gerçekleştirilen törene, Burak Yeter’in yanı sıra Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Fehmi Büyükkal, otel misafirleri ve hayvan severler de katıldı.

Burak Yeter: “Bu tarifsiz deneyimi şarkılarıma da yansıtmak istiyorum”

Daha önce yunus seslerinden bir şarkı hazırladığını belirten Burak Yeter, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinden ve tedavi gören deniz kaplumbağasını tekrar doğal ortamına kavuşturmaktan çok etkilendiğini söyledi. Tarifsiz bir deneyim yaşadığını dile getiren Yeter, bunu şarkılarına yansıtmak istediğini ve kaplumbağalar ile ilgili bir şarkı yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Silem Kara: “Doğaya birçok faydası olan canlılara yaşam eli uzatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, denizlerin bahçıvanları olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağalarının otçul olduğuna dikkat çekerek denizin oksijenlenmesinden sorumlu canlılardan biri olan deniz çayırları ile beslendiklerini belirtti. Kaplumbağaların deniz çayırlarının büyümesine destek olduğunu ifade eden Kara, “Bizler de doğaya birçok faydası olan bu canlılara yaşam eli uzatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.