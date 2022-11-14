Üniversite kampüsündeki şiddet olayı zanlıları tutuksuz yargılanacak

UKÜ kampüsü içerisinde meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Tecavüzü Alet Taşıma ve Korkutmak Amacıyla Tehlikeli Silah Taşımak” suçlarından tutuklanan zanlılar A.K., M.A., M.A.S.J., N.A., A.K. ile yeni tutuklanan C.A. ve M.A. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ozan Kuşak, 9 Kasım tarihinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde 7 zanlının, aralarında daha önce de tartışma yaşadıkları S.A.K.’ye sert cisim veya cisimler ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmaları soncu, sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını anlattı.

Polis, 10 Kasım tarihinde zanlıların aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 7’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları, zanlılar için 1 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve tümünün haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.