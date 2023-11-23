“Üniversite aleyhine binlerce dava açılacak”

DAÜ’de örgütlü sendikalar, çalışanların rızası dışında yapılan maaş kesintilerine ilişkin açtıkları 2 davayı kazandı, DAÜ – SEN, uzlaşı sağlanmaması durumunda üniversite aleyhine binlerce dava açılacağı uyarısında bulundu, hükümeti “siyasi iradesini” kullanmaya davet etti

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, sendika desteği ile açılan bireysel davaların, iç borçlanma adı altında maaşlardan yapılan kesintilerin iadesini yasal faizleri ile geri almanın olduğunun bilindiği ifade edilerek, bu bilginin mahkeme tarafından ispatlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ancak bu durum, üniversite aleyhine açılacak binlerce dava demektir, pratik olmamasının yanında mali kriz içerisinde olan üniversitemizin mali sorununa da çözüm değildir” denildi.

“Daha önce de vurguladığımız gibi, davaları kazansak da üniversitemizi kaybedebiliriz” vurgusu yapılan açıklamada, “DAÜ'nün yegane kurtuluşu tarafların yani hükümetin, DAÜ yönetiminin ve sendikaların uzlaşı içerisinde bir protokol kapsamında, hukuğa saygılı olarak sorumluluklarını geçikmeden tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi ile mümkündür” ifadeleri kullanıldı.

“Hiç bir dava sonucu, hiç bir eylem ve/veya grev bu ihtiyacı ortadan kaldırmayacaktır” denilen açıklamada, “Akılcı olan daha fazla vakit kaybetmeden gündemde olan Protokol taslağını imzalayarak tarafların protokol gereklerini hayata geçirmesidir” denildi.

“Bu çerçevede Hükümeti ve Başbakan Ünal Üstel’i bir kez daha uyarmak istiyoruz: Hükümet olarak yetkiniz, gücünüz ve imkanınız vardır. Çalışanın özverili katkılarını da dikkate alarak sorumluluğunuzun gereğini yapın” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Hukuk dışı işlerden vazgeçin. DAÜ’nün mali sorunlarının çözümü için çare vardır. Tüm bu çareler protokol taslağında mevcuttur. Eksik kalan tek şey Hükümetin siyasi iradesi ve niyetidir” denildi.

DAÜ’de örgütlü sendikalar DAÜ BİR – SEN ile DAÜ – SEN’in üniversiteye karşı açmış oldukları davalardan 2’si, çalışanlar lehine sonuçlandı.

Kurumda işçi ve memur statüsünde çalışan 2 kişi adına açılmış olan davalarla ilgili mahkeme, çalışanların rızası olmadan yapılan maaş kesintilerinin hem toplu iş sözleşmesine hem de yasaya aykırı olduğuna kanaat getirdi, “Maaş kesintilerinin faizi ile derhal ödenmesi” yönünde karar üretti.