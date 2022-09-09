Universal Bank, yeni atılımlara hazırlanıyor. Yapılan açıklamada, bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer almak hedefleniyor.

Bu bağlamda, bankada uzun yıllar Genel Müdürlük pozisyonda yer alan Mustafa Mertekçi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Universal Bank’ın yeni Genel Müdürü ise Türkiye’nin önemli bankalarında çeşitli görevler alan, Ziraat Bankası’nın KKTC Ülke Müdürü olarak görev yapan Yücel Gök getirildi.

Hedef ilk 10

Yeni bir kadro yapılanması ile önemli bir adım atan Universalbank, Kıbrıs'ın kuzeyinde bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer almayı hedefliyor.