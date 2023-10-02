United Medya’da TOPLU SÖZLEŞME

YENİDÜZEN Gazetesi ve KANAL SİM ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2023-2024 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesi’ne, Devrimci Genel İş Başkan Vekili Semih Kolozali ile YENİDÜZEN Direktörü Mert Özdağ ile Kanal SİM Direktörü İpek Akın imza attı.

Devrimci Genel İş Sendikası Başkan Vekili Semih Kolozali, özel sektörde sendikalaşmanın tartışıldığı bu günlerde, UNITED MEDYA’da devam eden bu geleneğin önemine işaret etti.

Toplu iş sözleşmeleri YENİDÜZEN-KANAL SİM binasında çalışanların huzurunda imzalandı.

Devrimci Genel İş Sendikası Başkan Vekili Semih Kolozali, YENİDÜZEN ve KANAL SİM ile uzun zamandan bu yana Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını anımsatırken, bu yıl var olan Toplu İş Sözleşmesi’nin yenilenerek, 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2024 dönemini kapsayacak şekilde çalışanlar ve yöneticilerle görüşülerek imza aşamasına geldiğini belirtti.

Özel sektörde sendikalaşmanın tartışıldığı bu günlerde, atılan bu adımın daha da büyük önem kazandığına işaret eden Kolozali, özel sektörde sendikalaşmanın önemine işaret etti.

Kolozali, bütün basın camiasındaki, tüm basın emekçilerinin de sendikalı, toplu iş sözleşmeli, huzurlu bir ortamda çalışması temennisini belirtti.

“Emek en yüce değerdir”

Yenidüzen’de geleneksel olarak Toplu İş Sözleşmesi ile çalışıldığına işaret eden YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, tüm yasal hakların adil bir paylaşımla basın emekçileri için toplu iş sözleşmesi ile güvence altına alındığını belirtti. Özdağ, “Emek en yüce değerdir” şiarı ile yola çıkılan 48 yıllık YENİDÜZEN’de yıllardır imzalanan sözleşmelerin emeğe verilen değerin göstergesi olduğunu vurguladı.

Kanal SİM Direktörü İpek Akın ise KANAL SİM ve YENİDÜZEN’de çalışma şartları ile ilgili “yapılabilenin en iyisinin” uygulandığını, bundan sonra da bu anlayışın devam edeceğini ifade etti. Akın, sözleşmelerin hayırlı olmasını diledi, çalışan haklarının sendika ile görüşülerek geliştirileceğine vurgu yaptı.

Çalışan haklarına güvence

Sözleşmeler ile çalışanların 13’üncü maaş - yılbaşı ikramiyeleri dahil maaş ve özlük hakları güvence altına alındı. İşletmenin mali imkanları çerçevesinde maaş düzenlemeleri ve genel yönetim ilkeleri de toplu sözleşme içerisinde yer aldı.

Personelin yıllık izin haklarını üç yıldan fazla hizmeti olanlarda 25 günde kadar düzenleyen Toplu Sözleşme, ayrıca, resmi tatil günlerindeki çalışmaların da bire iki ödeme ya da izin hakkıyla kullanılmasını güvence altına alıyor.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar idari izinli sayılırlar” maddesini de içeren Toplu Sözleşme’de ayrıca çocukları eğitim gören çalışanlara öğrenim yardımı, evlenme ve doğum yardımı gibi sosyal haklar da içeriyor.

Gazetecilerin özerk ve birlikte yönetim ilkesiyle “Uyuşmazlık Kurulu” ve “Disiplin Kurulu” gibi kurulların oluşturulmasını da içeren Toplu Sözleşme, Aralık 2024’e kadar geçerli olacak.