United Medya-Politis Radyo İşbirliği: Çevre İçin İki Dilli Yayınlar

Barış gazeteciliği ve hak odaklı yayıncılık çizgisinden taviz vermeyen UNITED Medya Grubu, Kıbrıs’ta toplumlar arası yakınlaşma adına önemli bir projeye daha imza atıyor.

Kıbrıs Rum basınının en önemli yayın kuruluşlarından Politis’le işbirliği çerçevesinde hem SİM FM’de hem de Yenidüzen’de ‘çevre’ konulu ortak yayınlar yapılacak.

Bu çerçevede iki dilli ‘Zıt Kutuplar’ programı 15 Haziran Salı günü (yarın) SİM FM’de yayın hayatına başlıyor.

Pandelis Sophokleus ile Nuri Sılay’ın birlikte hazırlayıp sunacağı program her Salı 10.00 ile 11.00 saatleri arasında SİM FM’de canlı olarak yayımlanacak.

Çevre konularının ele alınacağı ve her iki toplumdan konukların da telefon bağlantılarıyla katıldığı program Politis FM’de ise Cumartesi günleri 8.00-9.00 saatleri arasında yayımlanacak.

Türkçe ve Rumca yayımlanacak programda başta Avrupa Birliği’nin çevre politikaları olmak üzere Kıbrıs’ta yaşanmakta olan ekolojik sorunlara çözüm önerileri ele alınacak.

Politis ile UNITED Medya Grubu arasında varılan mutabakat çerçevesinde Politis ve Yenidüzen gazetelerinde de çevre konulu ortak yayınlar yer alacak. Radyo programında ele alınan konuların özetle işleneceği yazılar haftalık olarak okuyucuyla buluşacak.