United Medya Grubu Reklam ve Pazarlama Müdürü İpek Akın oldu

Yenidüzen gazetesi, Kanal Sim, Sim Radyo’nun yer aldığı ülkemizin en önemli medya gruplarından United Medya Grubu, yeniden yapılanma ve güç birliği için önemli bir adım attı. İpek Akın, United Medya Grubu Reklam ve Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi. United Medya Grup bünyesinde uzun yıllardır görev yapan İpek Akın, Yenidüzen ve Sim’in tüm geleneksel ve dijital mecralarının reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüleceği ortak departmanın sorumluluğunu üstlenecek.