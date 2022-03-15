United Cyprus Now: “İnsanlara işkence etmeyi bırakın: Kıbrıs’ta geçişleri kolaylaştırın”

United Cyprus Now, Kıbrıslıların geçiş noktalarını kullanırken her iki noktada da uzun kuyruklara maruz kaldığına işaret etti, geçişleri kolaylaştırılacak 8 öneri yaptı.

United Cyprus Now, Kıbrıs sorununa bakış farklılıklarına rağmen tarafları geçişler konusunda işbirliği yapmaya ve her iki toplumun da geçişlerde yaşadıkları işkenceye son vermeye davet etti.

Öneriler arasında, ‘Geçişler Teknik Komitesi’nin canlandırılması, teknolojinin kullanılması, altyapı ve personel eksikliğinin giderilmesi, yeni geçiş noktalarının açılması var.

Açıklama şöyle:

“Kıbrıslılar, özellikle araçlar için ayrılmış geçiş noktalarını kullanırken, kapıların her iki tarafında uzun kuyruklara maruz kalmaya devam etmektedirler. Yeşil Hat’ın farklı taraflarında yaşayan ve çalışan kişiler, tedavi gören hastalar, Yeşil Hat ticareti yapanlar, öğrenciler ve onların aileleri ve düzenli olarak geçiş yapan diğerleri bu sorundan en fazla etkilenen kişiler olmaktadır.

BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi’nin toplumları yakınlaştırmaları için adım atmaları yönünde liderlere yaptığı sayısız çağrıya rağmen rağmen, pratik olmayan ve zaman alan prosedürler yüzünden, Kıbrıslılar ayni şehir içinde yaptıkları küçük bir seyahat için bile uzun kuyruklara maruz kalmakta, her iki tarafta ikişer defa olmak üzere günde dört kez bu işkenceyi yaşamaktadırlar. İnsanların yaşadıkları sıkıntı bir yana, uzun araç kuyrukları geçişlerin olduğu bölgelerde rahatsızlık yaratmakta, çevreye zarar vermekte ve egzoz dumanları havayı kirletmektedir.

Son tahlilde bizler tüm Kıbrıslıların bölünme hattı veya geçiş noktaları olmayan birleşik bir ülkede yaşamayı hak ettiğine inanmaktayız. Fakat bu aşamada, geçişleri kolaylaştırmanın başta her iki toplumun, BM’nin ve Yeşil Hat Tüzüğü’nden sorumlu olan AB’nin de faydasına olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden tüm ilgili taraflarla kısa sürede geçişlerde yaşanan sıkıntıları aşma yönündeki önerilerimizi paylaşmak istiyoruz:

1-Geçişler Teknik Komitesi’ni canlandırın

Sorunu ele alıp alternatif çözümler geliştirmesi amacıyla atıl durumdaki Geçişler Teknik Komitesi’ni canlandırmaları için taraflara çağrıda bulunuruz. Teknik komiteler günlük sorunlara çözüm üretmek ve Kıbrıslıların yaşamlarını iyileştirmek için kurulmuştur. Bu çerçevede aşağıdaki önerileri paylaşmak isteriz.

2-Süreci hızlandırmak için teknolojiyi kullanın

2022 yılında, elle bilgi girişinin yerini tutacak çok sayıda teknolojik çözüm mümkündür. Geçişlerdeki süreçleri kısaltmak için QR kodları, çipler ve benzeri teknolojilerin kullanımı düşünülmelidir.

3. Teknik altyapı ve personel eksikliğini giderin

Geçiş noktalardaki teknik altyapıyı ve personel eksikliğini gidermeleri yönünde her iki tarafa da çağrıda bulunuruz. Derinya örneğinde olduğu üzere, bazı geçiş noktalarında yolcuların araçlarından çıkıp karşı taraftaki işlem yerine yürümeleri istenmektedir. Ayrıca, taraflar yoğun saatlere ve toplumların tatil günlerine göre personel düzenlemesine gitmelidir.

4.Lefkoşa’da araçlar için yeni geçiş noktaları açın

Kermia’daki Metehan geçiş noktasının, Kıbrıslıların araç geçiş ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığına dair sayısız şikayete rağmen, Lefkoşa’da araçlar için yeni geçiş noktaları açılması yönünde elle tutulur bir adım atılmamıştır. Taraflar özellikle Lefkoşa bölgesi için yeni araç geçiş noktalarını açma yönünde çok acil olarak çalışmalara başlamalıdır.

5. Yeşil Hat ticaretine yönelik olarak Haspolat’ta araç geçişi için yeni geçiş noktası açın

Yeşil Hat ticaretinin yükünü Metehan ve diğer noktalardan kaydırmak üzere Haspolat’ta yeni bir geçiş noktasını açılması düşünülmelidir. Böylesi bir açılım Mesarya bölgesinin ekonomik canlanmasına da katkı sağlayacak ve geçişler için gerekli mesafeyi de kısaltacaktır.

6. Metehan yolunda kaçış noktaları açın

Kuzeyde, Metehan çemberinden geçiş noktasına doğru yönelen araçlar uzun kuyruklara takılmakta, yoğun saatlerde geçişten vazgeçme hakkını kullanamamaktadır. Kıbrıslı Türk yetkililer Metehan çemberinden geçiş noktasına kadar olan yolda kaçış noktaları açarak, fikir değiştiren yolcuların çıkışına izin vermeli, yoğun saatlerdeki yığılmanın önüne geçmelidir.

7. Pandemiye karşı işbirliğine devam edin

Tarafları ve BM’yi geçişlerdeki sağlık koşullarında sağladıkları yeknesaklık için tebrik ederiz. Pandemiye karşı alınan önlemler, geçişleri zorlaştırmak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır.

8.AB’den mali ve teknik destek sağlanmalıdır

Mevcut geçiş noktalarının iyileştirilmesi ve yenilerini açılabilemesi amacıyla Avrupa Birliği’ne mali ve teknik destek çağrısı yaparız. AB; şehir planlaması, geçişlerde akıllı şehir uygulamaları, süreci kısaltan teknolojik açılımlar ve uzun kuyruklarda oluşan çevresel faktörler konularında destek sağlamalıdır.

Kıbrıs sorununa bakış farklılıklara rağmen tarafları geçişler konusunda işbirliği yapmaya ve her iki toplumun da geçişlerde yaşadıkları işkenceye son vermeye davet ederiz. Çok açıktır ki, sadece iyi niyet ve pratik düşünmeyle çözülecek geçiş sorunu çok önemli bir güven artırıcı önlem de olacaktır.