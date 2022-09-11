Ünal Üstel şimdi de genel başkan olarak görevlendirildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor.

Başbakan olarak görevlendirilen Girne Milletvekili Ünal Üstel şimdi de Faiz Sucuoğlu'nun istifasıyla boşalan genel başkanlık için görevlendirildi.

UBP'liler YDÜ AKM'de toplanmaya başlamış durumda. İstifa eden başkan Faiz Sucuoğlu, "geçirdiği ameliyat" nedeniyle kurultaya katılmadı.

Öte yandan Sunat Atun'un kurultay alanına gelmediği gözlemlendi.

Kurultaya, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı.

Kurultayda, Divan Başkanlığı'na İlker Edip getirildi. Divan Başkan Yardımcısı Emine Uzun olurken, üyeler ise Ayşem Gardiyanoğlu ve Şahap Tokatlıoğlu oldu.

Kurultayın açılışında konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoglu, kurultayın saat 10.00'da yapılan yoklamada yeter sayıya ulaşılamadığını ve nisap sağlanamadığı için başlamadığını söyledi.

Hasipoglu, "Şimdi görüyorum ki nisap sağlanmıştır, salon hınca hınç dolmuştur" dedi ancak kurultaya katılanların sayısını açıklamadı.

Kurultayı olağanüstü yapmak durumunda kaldıklarını söyleyen Hasipoğlu, kamuoyunda "nedense çok eleştirildiklerini" ifade ederek, "Partimiz tek adayla kurultaya gidiyor denilerek, demokrasimiz sorgulandı. Aslında, salondaki kalabalıkla bu eleştirilere yanıt vermiş olduk" dedi.

Hasipoğlu'nun konuşması boyunca "Biz demokratik bir partiyiz" vurgusunda bulunması dikkat çekti.

Kurultaya adaylık başvurusu yapan tek ismin Üstel olduğunu söyleyen Hasipoğlu, "UBP demokratik bir kurultay yapmıyor demek kimsenin haddine değildir" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu'na teşekkür eden Hasipoğlu, "Sayın Sucuoğlu tıkanan süreçte hiçbir zaman makam derdinde olmadı. Partinin önünü açabilecek kişiyi kendisi işaret etti. Doğru kişiyi, Ünal Üstel'i işaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tatar, Kurultayda da Anayasayı ihlal etti

Kurultayda konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, yine Anayasa'yı ihlal etti.

Tatar, Anayasa gereği tarafsız olması gerektiğini belirterek, "Ama siz benim gönlümün nerede olduğunu siz çok iyi bilirsiniz" dedi. Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Cumhurbaşkanı olarak Anayasa gereği tarafsız olmam gerekir. Ama benim gönlümün nerede olduğunu siz çok iyi bilirsiniz."

Ünal Üstel, UBP Genel Başkanı

Tatar'ın konuşmasının ardından Divan, genel başkanlık için tek başvurunun Üstel tarafından yapıldığını bildirerek, Ünal Üstel'i, UBP Genel Başkanı ilan etti.

Üstel, belediye seçim tarihiyle ilgili konuştu:

"1 hafta daha çalışacağız ve bu işi neticelendireceğiz"

Genel Başkan olarak görevlendirilmesinin ardından konuşan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Sucuoğlu'nun genel başkan olduğu süreçte koalisyonun kurulduğunu, daha sonra krizin çıktığını, ardından da Sucuoğlu'nun rızasıyla Başbakanlık görevinin kendisine verildiğini söyledi.

"Birinci ve ikinci ateşten gömleği bana giydiren Faiz Sucuoğlu olmuştur" diyen Üstel, UBP'yi başarıdan başarıya taşımak için kolları sivadiklarini söyledi.

Anayasa Mahkemesi' in yerel seçim tarihine ilişkin yasaya dair verdiği karara saygısı olduğunu söyleyen Üstel, "Mahkemeye saygımız var ama ne zaman seçim yapacağız? Sorarım muhalefete, neden toplantılara katıldınız? Neden bizi oyaladınız?" diye sordu.

Üstel, "Biz Pazartesi günü bakan arkadaşımla, Cumhurbaşkanı ile istişare içinde, kaosun ortadan kalkması için çalışmalara başlayacağız. 1 hafta daha çalışacağız ve bu işi neticelendireceğiz" dedi.