Ünal Üstel, Amcaoğlu ve Evren’in kurultaydan ‘çektirilmesini’ yorumladı: “UBP’de demokrasi çalışıyor”

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren’in kurultaydan “çektirilmeleri” konusuna değindi, “UBP dimdik ayaktadır, kenetlenerek kurultayını yapacak ve yeni yasama yılına başlayacak. Demokrasi çalışıyor” dedi.

Lefke’de bir açılışta konuşan Üstel, YENİDÜZEN’in “UBP Kurultayına yine müdahale… Amcaoğlu ile Evren’in adaylıklarına TC Elçiliği müdahalesi” haberlerine değindi, yazılanları “fıkra” olarak niteledi.

“Yalan yanlış” haberler ile bir takım “oyunlar oynandığını” söyleyen Üstel, “UBP’de demokrasi çalışıyor, dedikodulara karnımız tok” dedi.

Anımsanacağı üzere Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, yaklaşan UBP Kurultayına ilişkin yayınlanan anketlerde “Üstel’in üzerinde” oy aldıkları gerekçesiyle TC Elçiliği’nin Çatalköy’deki “Villa Fırtına” isimli konutuna çağrılarak, adaylıktan çekilmeleri yönünde müdahaleye maruz kalmıştı.

Yaşananları YENİDÜZEN manşetine taşımış, her iki isim de adeta sessizlik yemini ederek herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.