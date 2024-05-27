Ünal Üstel, 20 Mayıs’tan bu yana Başbakanlık binasına “uğrayamıyor”

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Hayvan üreticilerinin eylemlilik sürecini başlattığı 20 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Ünal Üstel, Başbakanlık binasına sadece 1 kez uğradı…

Hem eylemciler, hem de Başbakanlıktaki kaynaklar, Üstel’in “en azından ön kapıdan” binaya sadece 1 kez giriş yaptığını, resmi kabullerini ve görüşmelerini ya Cumhuriyet Meclisi’nde ya da UBP’ye ait binalarda gerçekleştirdiğini söylüyor…

Hayvan üreticileri ve devam eden eylemlerine destek veren örgütlerle görüşmekten kaçınan Başbakan Üstel’in, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen misafirlerini Mecliste, donmuş et ithali ile ilgili bakanlarla görüşmelerini ise UBP’nin Lefkoşa’daki binasında yaptığı, Başbakanlığa ait resmi Facebook sayfalarında da yayınlandı.

Eylemcilerle yüz yüze gelmek istemeyen Üstel, eylemcilerin bugünkü diyalog çağrısına da “Meclise gelin görüşelim” şeklinde yanıt verdi.