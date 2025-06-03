CTP Milletvekili Sami Özuslu, bilet ucuzlamasının mantıkla yapılması gerektiğini belirterek, “Umut yaratmayın, yapın ve açıklayın” dedi. Özuslu, Azerbaycan’a uçuş sorusunu gündeme getirdi. Arıklı ise uçuşların ekonomik olmadığı için durdurulduğunu söyledi.

Kürsüye çıkan bakanların “federal çözüm”e yönelik söylemlerine dikkat çekenÖzuslu, Kıbrıs sorunuyla ilgili polemik yapılacaksa, yayına çıkıp karşılıklı konuşulabileceğini belirtti.

Özuslu, biletlerin ucuzlamasına yönelik uzmanlarla görüştüğünü ifade ederek, “iç hat kapsamına almak” ve “iç hatlar için uygulanan vergilerin uygulanmasının” başka uygulamalar olduğunu dile getirdi. Biletlerin ucuzlamasının herkes tarafından istendiğini ancak bunun mantık çerçevesinde yapılması gerektiğini söyleyen Özuslu, “Umut yaratmayın. Yapın ve öyle açıklayın.” dedi.

Tanınmış bir ülke olan Gürcistan’ın Batum şehrinin ve Ercan’ın eşit statüde olmadığını belirten Özuslu, eşit statüde görülüyorsa gidip Azerbaycan yetkililerine neden uçuş yapılmadığının sorulması gerektiğini kaydetti, bunun yapılması halinde ilk alkışlayanın kendisi olacağını söyledi.

Yerinden söz alan Bakan Erhan Arıklı, kendisinin bilerek konuştuğunu vurgulayarak, Azerbaycan’da görevli olarak bulunduğu sırada ‘KKTC’ye uçuşları başlatılmasının sağlandığını ancak ekonomik bulunmadığı için durdurulduğunu kaydetti.

Arıklı, bu gibi tecrübelerin yaşandığını belirterek, “Ben bir şey söylüyorsam altı doludur.” dedi.

Özuslu ise Larnaka Havalimanı’ndan da her yere uçuş olmadığını söyledi; beklentisinin ekonomik ve siyasi akla uygun adımlar atılması olduğunu kaydetti.